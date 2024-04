PM: Ghost of Tsushima Director‘s Cut für PC – Cross-Play-Features und Systemanforderungen enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo zusammen!

Ghost of Tsushima Director‘s Cut erscheint am 16. Mai für PC! Heute erhaltet ihr alle Details zur Cross-Play-Unterstützung im Legendenmodus und zum neuen PlayStation-Overlay mit Unterstützung für PlayStation-Trophäen und noch viel mehr.

Wie wir bereits angekündigt haben, enthält die PC-Version von Ghost of Tsushima Director‘s Cut die Vollversion, die Insel Iki-Erweiterung und den kooperativen Legendenmodus für Online-Multiplayer. Dank der Cross-Play-Unterstützung können sich Spieler des Legendenmodus auf Windows-PCs mit Spielern auf PlayStation 4- und PlayStation 5-Konsolen zusammenschließen und über den Sprach-Chat im Spiel kommunizieren. Ihr werdet euch dabei im PlayStationNetwork anmelden müssen, um auf den Legendenmodus zugreifen zu können.

Ghost of Tsushima Director‘s Cut ist der erste PlayStation-Titel für PC mit einem neuen PlayStation-Overlay, das eure Freundesliste, Trophäen, Einstellungen und euer Profil enthält. Dieses Feature wird auf Windows-PCs verfügbar sein und kann über das Menü im Spiel oder für Tastaturspieler durch die Tastenkombination „UMSCHALT + F1“ über die Tastatur aufgerufen werden.

Während ihr das Spiel spielt, könnt ihr genau wie auf PlayStation-Konsolen PlayStation-Trophäen verdienen. Ghost of Tsushima Director‘s Cut für PC hat die gleiche Trophäensammlung wie die PlayStation 5-Version des Spiels*. Zusätzlich bietet die PC-Version vollständige Unterstützung für Errungenschaften bei Steam und Erfolge im Epic Games Store.

Um auf Features wie die Trophäen, Freundesliste und Cross-Play zugreifen zu können, könnt ihr euch mit eurem bestehenden Konto für PlayStation Network anmelden oder ein neues Konto erstellen. Die Verwendung des PlayStation-Overlays ist aber sowohl für den Einzelspieler- als auch den Legendenmodus optional.

Wenn ein Spiel für PlayStation-Konsolen für PC herausgebracht wird, ist das Team von Nixxes immer bestrebt, so vielen Spielern wie möglich ein großartiges Spielerlebnis zu bieten. In Ghost of Tsushima Director‘s Cut für PC gibt es deshalb eine Reihe von Grafik-Voreinstellungen, die darauf abzielen, dass das Spiel sowohl auf älteren Geräten gut läuft als auch auf High-End-PCs glänzt.** Unten findet ihr die Details dazu, welche Hardware wir für die Voreinstellungen, die im Spiel verfügbar sind, empfehlen.

Wie bereits angekündigt, ist Ghost of Tsushima Director‘s Cut für PC vollständig für Ultrawide-Monitore und die Auflösungen 21:9 und 32:9 optimiert. Sogar die Auflösung 48:9 und drei Monitore werden unterstützt.

Ihr könnt außerdem eure Bildraten mit NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 oder Intel XeSS steigern oder die Bildqualität mit NVIDIA DLAA oder AMD FSR 3 Native AA weiter verbessern.*** Das Spiel bietet außerdem umfassende Controller-Unterstützung, einschließlich vollständiger Unterstützung für den DualSense-Controller von PlayStation mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern bei Anschluss über Kabelverbindung.

Wir bei Nixxes und Sucker Punch sind begeistert von der positiven Reaktion der PC-Community auf unsere erste Ankündigung. Viele von euch freuen sich schon darauf, Jins Geschichte zu erleben und im Legendenmodus im Koop-Multiplayer zu spielen, und wir können es kaum erwarten, wenn es so weit ist und das Spiel am 16. Mai veröffentlicht wird!

* Für Benutzer, die ihr bestehendes Konto für PlayStation Network verbinden und mit demselben Konto auf PS5 Trophäen in Ghost of Tsushima Director‘s Cut freigeschaltet haben, werden dieselben Trophäen in der PC-Version freigeschaltet sein.

** Kompatibler PC und kompatibles Anzeigegerät erforderlich.

*** Kompatibler PC und kompatible Grafikkarte erforderlich.