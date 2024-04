PM: Frühlingsangebote: Holt euch die besten PlayStation-Spiele zum Sonderpreis (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Frühlingsangebote gehen weiter: In der Zeit vom 17.04.2024 bis 30.04.2024 bekommt ihr die physische Version eures Lieblingsspiels zum Sonderpreis. Holt euch God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 und weitere Blockbuster.

Das komplette Angebot an Top-Titeln für PS4 und PS5 möchten wir euch jetzt kurz vorstellen.

Eine tödliche Plage und gewaltige Stürme breiten sich aus und bedrohen die verstreuten Überreste der menschlichen Zivilisation. Um eine schreckliche Katastrophe zu verhindern, reist ihr mit der heldenhaften Maschinenjägerin Aloy in den Verbotenen Westen, um euch in Guerilla Games’ epischem Action-RPG Horizon Forbidden West neuen Gefahren zu stellen und schockierende Geheimnisse aus der Vergangenheit aufzudecken.

Kämpft erneut mit Aloys vielfältigen Waffen und mächtigen Fähigkeiten gegen gefährliche Maschinenwesen wie Sonnenflügel, Panzerschnapper, Dornrücken, Krallenschreiter oder den furchterregenden Bebenzahn, lernt auf ihrer Mission neue Stämme und Kulturen kennen und erkundet frei eine spektakuläre, offene Welt voller Wunder.

Aktionspreis ab*: 34,99 € UVP

Ihr seid auf der Suche nach filmreifer Action, die einem Hollywood-Blockbuster in nichts nachsteht, und atemberaubenden Abenteuern? Dann ist Naughty Dogs UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection genau das Richtige für euch. Im Doppelpack erhaltet ihr die Einzelspieler-Inhalte des epischen Action-Adventures UNCHARTED: A Thief’s End mit dem charismatischen Schatzjäger Nathan Drake sowie Chloe Frazers und Nadine Ross’ gefährliche Suche nach Ganeshas goldenem Stoßzahn in Uncharted: The Lost Legacy.

Beide Spiele sind für die PS5 remastered und nutzen die Leistungsfähigkeit der Konsole voll aus. Freut euch also auf epische Abenteuer an exotischen Schauplätzen rund um den Globus in atemberaubender Optik mit deutlich verbesserter Grafik, blitzschnellen Ladezeiten, 3D-Audio und voller Immersion dank adaptiver Trigger und haptisches Feedback.

Aktionspreis ab*: 14,99 € UVP

Kratos und Atreus, der inzwischen zu einem jungen Mann herangereift ist, haben sich in die Wälder von Midgard zurückgezogen und erleben den eisigen Fimbulwinter. Eine uralte Prophezeiung kündigt Ragnarök an, eine Schlacht zwischen Göttern, Zwergen, Elfen und Riesen, die unweigerlich zum Untergang aller Welten führen wird.

God of War Ragnarök von Santa Monica Studio setzt die emotionale und abenteuerliche Reise von Vater und Sohn fort und bietet erneut eine packende und wendungsreiche Story, atemberaubende Landschaften und ein ebenso intelligentes wie brachiales Kampfsystem. Mit dem Nachfolger des gefeierten God of War aus dem Jahr 2018 erwartet euch eines der besten Action-RPGs aller Zeiten, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Aktionspreis ab*: 34,99 € UVP

Wenn ihr euch für rasante und realistische Rennen mit bis auf die letzte Schraube authentisch gestalteten Fahrzeugen interessiert, dann führt kein Weg an dem Simulations-Highlight Gran Turismo 7 von Polyphony Digital vorbei. Setzt euch im Kampf um die Pole-Position und einen Platz auf dem Siegertreppchen ans Steuer von mehr als 480 Boliden und fahrt auf 90 detailgetreu nachgebildeten Strecken aus aller Welt.

Das einzigartige, PlayStation-exklusive Motorsport-Erlebnis unterstützt die innovativen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers: So spürt ihr dank des haptischen Feedbacks genau den Streckenbelag und die adaptiven Trigger geben den Widerstand von Gas- und Bremspedal realistisch wieder. So seid ihr garantiert immer mittendrin im Renngeschehen. Damit ihr euer fahrerisches Können auf den virtuellen Strecken immer wieder bei neuen Herausforderungen unter Beweis stellen könnt, sorgen regelmäßige Updates für zusätzliche Fahrzeuge oder neue spannende Events.

Aktionspreis ab*: 34,99 € UVP

Ein neuer Spider-Man ist in der Stadt: In Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für PS4 und PS5 tritt der Teenager Miles Morales in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker. Auch, wenn seine ersten Versuche sich über die Dächer von Marvel’s New York zu schwingen noch etwas wackelig sind, im Kampf gegen Superschurken, eine gefährliche Terrororganisation und einen skrupellosen Megakonzern beweist Miles eindrucksvoll, dass er über sich hinauswachsen kann und das Zeug zum echten Superhelden hat.

Erlebt fantastische Abenteuer und meistert die einzigartigen Fähigkeiten des neuen Spider-Man, nutzt Miles’ bioelektrische Energie für verheerende Venom-Attacken, um das Verbrechen zu bekämpfen und seine Heimat zu beschützen. Ladet dazu seine Energieleiste auf und entfesselt Angriffe wie den elektrisierenden Venom-Schock oder den mächtigen Venom-Schlag, der selbst Superschurken wie Rhino zu Boden zwingt.

Aktionspreis ab*: 22,99 € UVP

*Preise können je nach Händler variieren