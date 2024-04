Sonic the Hedgehog 3: Keanu Reeves spielt Shadow im dritten Kinofilm

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Titelbild zeigt Shadow in Sonic Adventures 2

Wie The Hollywood Reporter von mehreren Quellen erfahren haben will, wird der zuletzt in den John-Wick-Filmen oder Cyberpunk 2077 prominent involvierte Keanu Reeves im dritten Sonic the Hedgehog-Kinofilm mitspielen. Dabei wird er nicht etwa eine menschliche Figur verkörpern wie sein Kollege Jim Carrey als Dr. Robotnik. Vielmehr soll er der Figur Shadow seine Stimme leihen.

Der schwarze Igel Shadow tauchte erstmals im 3D-Ableger Sonic Adventure 2 als düsteres Gegenstück zu Sonic auf, auch wenn er kein reiner Antagonist blieb. Im Februar kündigte Sega auch ein neues Sonic-Spiel mit dem Charakter an: Mit Sonic Generations x Shadow soll im Herbst diesen Jahres ein Remaster von Sonic Generations erscheinen, das aber auch um ganz neue Inhalte erweitert wird, darunter eine neue Kampagne mit Shadow.

Der Schauspieler James Marsden bestätigte, dass die Dreharbeiten zum dritten Sonic-Film bereits abgeschlossen sind, der am 26. Dezember 2024 in die Kinos kommen soll.