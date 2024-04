PM: Children of the Sun schießt auf die Spitze und präsentiert sich stolz im Auszeichnungstrailer (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Children of the Sun schießt auf die Spitze und präsentiert sich stolz im Auszeichnungstrailer

16. April 2024 – Der in Berlin entwickelte Rache-Roadtrip-Shooter „Children of the Sun“ wurde am 9. April für den PC veröffentlicht und erhielt seitdem überragende Bewertungen. Wie könnte man das besser feiern, als mit 64 Sekunden ballistischem Gameplay, begleitet von einer Auswahl an Ego-stärkenden Zitaten aus einer Vielzahl bemerkenswerter Gaming-Medien?

Children of the Sun ist ein psychedelischer Rache-Roadtrip mit einer eleganten Mischung aus Scharfschießen und Rätsellösung, wartet jedoch mit einer mörderischen Wendung im Kern des einzigartigen Gameplays: Es kann nur eine Kugel pro Level abgefeuert werden!

Dank ihrer telekinetischen Kräften, die der Physik trotzen, kann DAS MÄDCHEN diese Kugel neu ausrichten, um Hindernisse herum biegen und auf noch mehr kreative Wege einsetzen.

Die Kombination aus taktischem Scharfschießen, Rätsellösen und einer Prise Stealth machen das Spiel anders als alle anderen Shooter, die man bislang erleben durfte – und ein ausgeklügeltes Punktesystem samt Rangliste sorgt auch bei neuen Durchgängen für kurzweilig-tödliche Unterhaltung.

Auf childrenofthesungame.com gibt es weitere Informationen zum Spiel.