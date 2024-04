PM: Hinter den Kulissen von Stellar Blade: Die Entstehung des stylischen Action-Adventures für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 26. April 2024 erscheint mit Stellar Blade ein einzigartiges Action-Adventure für PS5: In der Zukunft wird die Menschheit von einer tödlichen Gefahr bedroht, als die mysteriösen Naytibas die Erde überfallen und den Planeten verwüsten. Die wenigen Überlebenden ziehen sich in eine Kolonie im All zurück und alles scheint verloren. Niemand weiß, woher die Kreaturen kommen und was ihr Ziel ist, aber es ist an der Zeit, sich den Invasoren erneut zu stellen.

Ihr begleitet Eve, ein Mitglied des 7. Landetrupps, auf ihrer gefährlichen Mission, die Erde für die Menschen zurückzuerobern. Stellt euch in dem spannenden Sci-Fi-Action-Adventure den mächtigen Naytibas, erkundet die Ruinen einer zerstörten Zivilisation und deckt dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit auf. Vielleicht habt ihr schon die Demo von Stellar Blade gespielt und einen ersten Eindruck von der innovativen Spielmechanik, den herausfordernden Kämpfen und der atemberaubenden Welt bekommen.

Stellar Blade™ Demo

In einem brandneuen Video könnt ihr jetzt einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen von Stellar Blade werfen und aus erster Hand mehr über die Entstehung des außergewöhnlichen Sci-Fi-Abenteuers erfahren.

Die Idee für das Spiel kam Kim Hyung Tae, Gründer des Entwicklerstudios Shift Up und Game Director von Stellar Blade, aus einer unerwarteten Richtung. Er hörte Nachrichten über einen Streik von Taxifahrern, die sich durch die fortschreitende Entwicklung selbstfahrender Autos in ihrer Existenz bedroht sahen. In diesem Moment fragte er sich: “Was wäre, wenn mir das passiert und ich meinen Job durch künstliche Intelligenz verliere? Was bedeutet es für die Zivilisation, wenn der Mensch vollständig durch etwas Nichtmenschliches ersetzt wird?

Aus der Neugier, Antworten auf diese Fragen zu finden, entstand das einzigartige Thema für die spannende Story. Für Kim Hyung Tae war klar, dass Stellar Blade in einer postapokalyptischen Welt spielen und eine lebendige und realistische Welt bieten sollte, die es so noch nicht gegeben hat.

Als er mit der Entwicklung begann, dachten viele, er hätte den Verstand verloren. In Südkorea dominiert der Markt für Mobile Gaming, Konsolenspiele gibt es kaum. Hyung Tae war besorgt, ob er mit seinen Entwicklern ein so ehrgeiziges Projekt stemmen könnte, schließlich war es das erste Triple-A-Konsolenspiel seines Studios. Aber er ist sich sicher, dass Stellar Blade ein einzigartiges und aufregendes Spiel geworden ist, das in der aktuellen Konsolenlandschaft seinesgleichen sucht.

Die Protagonistin Eve ist eine mutige Kriegerin, die gegen mächtige Lebensformen kämpft. Doch sie ist auf ihrer gefährlichen Mission nicht allein und kann sich auf ihre Begleiter verlassen. Dazu gehören Tachy, die Anführerin des 7. Landetrupps, die für ihr taktisches Geschick und ihren Mut bekannt ist, und die Ingenieurin Lily, die vor Eve auf der Erde ankam und von ihrem Trupp getrennt wurde. Der vierte im Bunde ist Adam, ein Scavenger, der auf der zerstörten Erde zurückblieb und nur überlebte, weil er den Naytibas bislang erfolgreich aus dem Weg ging.

Chang Min Lee, die bei Stellar Blade für die Konzeptkunst zuständig ist, verrät, wie die einzigartigen Charaktere entstehen. Im Gegensatz zu anderen Produktionen werden die Figuren nicht zuerst gezeichnet, sondern direkt die Kostüme ausgewählt und gekauft. Diese werden dann von einem Model getragen und mittels 3D-Scan für das Spiel digitalisiert. Auf diese Weise können realistische Bilder in hoher Qualität erstellt werden.

Das Design der Naytibas sollte sich grundlegend von einem menschlichen Erscheinungsbild unterscheiden, um beim Spieler maximales Unbehagen auszulösen. Als Inspiration diente dem Game Director das Monster aus dem Erfolgsfilm „The Host“ von Regisseur Bong Joon-ho. Kurzerhand wurde der Schöpfer der Kreatur, der Designer Hee-Cheol Jang, kontaktiert, der daraufhin an der Produktion von Stellar Blade mitwirkte.

Dank des Know-hows von Hee-Cheol Jang trifft Eve auf eine Lebensform, die es auf der Erde noch nie gegeben hat, und kämpft gegen furchterregende Feinde mit grotesken Proportionen. Die Modelle der Naytibas wurden in Ton modelliert und es entstanden Skulpturen von Kreaturen, deren Anblick einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Wenn ihr mehr über die Entstehung der alptraumhaften Naytibas und die Zusammenarbeit der Shift Up-Entwickler mit dem bekannten Filmmonster-Designer erfahren möchtet, dann legen wir euch den folgenden Blogpost ans Herz.

Das zentrale Thema der Geschichte von Stellar Blade ist die Frage nach der Menschlichkeit. Ist sie etwas, das man verlieren oder durch etwas anderes ersetzen kann? Wir sind schon ganz gespannt, wie sich die Story des epischen Sci-Fi-Abenteuers entwickeln wird. Freut ihr euch auch auf Stellar Blade? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.