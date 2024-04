No Rest for the Wicked: Launch-Trailer stimmt auf Early-Access-Start ein

PC Xbox X PS5

Publisher Private Division und der für die Ori-Reihe bekannte dezentrale Indie-Entwickler Moon Studios haben einen Launch Trailer für No Rest for the Wicked veröffentlicht, das bald als Early-Access-Version erscheinen wird. Ließen sich die Ori-Spiele noch im Metroidvania-Genre einordnen, ist No Rest for the Wicked ein düsteres Action-RPG in Iso-Perspektive.

Besagter Launch-Trailer vermittelt die Stimmung der Welt, zeigt einige Cutscene-Ausschnitte und kurze Gameplay-Schnipsel, inklusive Konfrontationen mit Bossen, deren heftigen Attacken die Spielfigur à la Dark Souls mit Hechtrollen entgeht.

Die Welt von No Rest for the Wicked erlebt politische Unruhen nach dem Tod eines Königs, dem ein unerfahrener Sohn nachfolgt. Gleichzeitig kehrt auch noch "die Pestilenz" nach 1000 Jahren Ruhe zurück. Ihr verkörpert ein Mitglied des heiligen Kriegerordens der Cerim, die geschworen haben, die Pestilenz zu besiegen.

No Rest for the Wicked wird am Donnerstag, den 18. April 2024 in den Early Access starten.