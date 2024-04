PM: Genshin Impact Version 4.6 erscheint am 24. April (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

liebe Reisende! Heute freuen wir uns zu verkünden, dass die Version 4.6 von Genshin Impact „Zwei Welten in Flammen, die rote Nacht erlischt“ am 24. April erscheinen wird. Mit dieser Aktualisierung könnt ihr die Kraft und die Vergangenheit unserer Freundin und Rivalin, Arlecchino, erleben. Nach der Krise von Fontaine ist der Vierte der Elf der Fatui endlich wieder bereit, uns zu treffen, sowohl als Truppenmitglied als auch als wöchentlicher Boss.

In Teyvat gehen die Überraschungen weiter! Ein riesiges Unterwasserreich, das vor der Gründung des Hofs von Fontaine florierte und dann unterging, hat endlich wieder im Meer der alten Tage Gestalt angenommen. Gleichzeitig wollen Arataki Itto und Dvorak mit einem Musikfestival und einer Tournee Inazuma zum Beben bringen.

In der Haupthandlung in Fontaine hat Arlecchino in ihrem beeindruckenden Debüt ein geschicktes Gleichgewicht zwischen Verbündeten und Gegnern gewahrt, ohne sich dabei in die Karten schauen zu lassen. In Version 4.6 werden wir ihre Kräfte näher kennenlernen, wie auch die Rolle, die sie spielt und die Vergangenheit, die sie zu der gemacht hat, die sie heute ist.

Als die Vierte der Elf der Fatui entfesselt Arlecchino, auch bekannt als die „Bedienstete“, mit Pyro, ihrem Speer und einem speziellen Mechanismus – dem „Eid des Lebens“ – eine überwältigende Macht im Kampf. Dieser „Eid des Lebens“, der ursprünglich in Fontaine bei einigen Dienern der Fatui und bei bestimmten Waffeneffekten entdeckt wird, wirkt fortlaufend auf sein Ziel und blockiert jede Heilung. Im Zustand „Eid des Lebens“ werden die von der Figur erhaltenen Heilungseffekte von Eid des Lebens absorbiert. Nachdem LP, die dem Basiswert vom Eid des Lebens entsprechen, absorbiert worden sind, wird der Eid entfernt. Außerdem kann Arlecchino diesen „Eid des Lebens“ auf sich selbst anwenden, um ihren Angriff zu stärken.

Wenn Arlecchino ein Mitglied deiner Truppe wird, ist es entscheidend zu wissen, wie man ihren Eid des Lebens mit ihren Elementar- und Spezialfähigkeiten stapelt, um zu überleben und einen effizienten Angriffsrhythmus aufrechtzuerhalten. Wenn Arlecchino einen Eid des Lebens hat, der größer oder gleich einem bestimmten Prozentsatz ihrer LP ist, tritt sie in den Zustand „Maske des roten Todes“ ein, der ihren Standardangriff, ihren heftigen Schlag und ihren Angriff aus dem Fall in Pyro-Schaden umwandelt, der nicht von anderen Elementen überdeckt werden kann, und einen Teil ihres Eids des Lebens verbraucht, um den Schaden ihres Standardangriffs zu erhöhen und die Abklingzeit ihrer Elementarfähigkeit zu verringern. Arlecchinos Elementarfähigkeit kann „Blutige Vergeltung“ und Schaden auf mehrere Ziele anwenden, und die „Blutige Vergeltung“ kann absorbiert werden, um ihren Eid des Lebens zu erhöhen, wenn sie einen heftigen Schlag ausführt oder um sie selbst zu heilen, wenn sie ihre Spezialfähigkeit einsetzt. Aufgrund ihres einzigartigen Talents ist Arlecchinos Spezialfähigkeit die einzige Möglichkeit, sie selbst im Kampf zu heilen.

Wenn du der Bediensteten als Gegner in einer neuen Gebietssäuberung begegnest, wird es für den Sieg entscheidend sein, wie du den Eid des Lebens beseitigst und die blutige Vergeltung zurückzahlst, die sie dir auferlegt. Wenn der Eid des Lebens auf dich wirkt, werden alle Angriffe der Bediensteten gegen dich verstärkt. Wenn du es aber schaffst, den Eid des Lebens zu beseitigen und die Blutschuld zu begleichen, wirst du durch eine Verstärkung deiner heftigen Schläge belohnt. Mit zunehmender Intensität des Kampfes wird die Bedienstete ihre Flügel aus Blutflammen ausbreiten und nach und nach ihre wahre Kraft entfalten. Reisende ab Abenteuerstufe 40 können sie durch die schnelle Herausforderung im Abenteuerhandbuch herausfordern oder ihrem Legendenauftrag folgen, um sie herauszufordern.

Obwohl Arlecchino eine der Elf der Fatui ist und furchterregende Kräfte besitzt, wird sie von den Kindern im Haus des Kamins voller Vertrauen und Respekt als „Vater“ bezeichnet. Das Haus des Kamins ist eine von der Bediensteten betriebene geheimdienstliche Organisation der Fatui. Dort werden Kinder aufgenommen, die aus den unterschiedlichsten Gründen kein Zuhause mehr haben, und in den verschiedensten Fächern unterrichtet. In Arlecchinos Legendenauftrag „Ignis Purgatorius“ kannst du den einzigartigen Charme der Figur entdecken und erfahren, warum sie in ihrer Vergangenheit „Vater“ genannt wurde.

Arlecchino und Lyney können in der ersten Hälfte der Aktionsgebete von Version 4.6 aufgenommen werden, gefolgt vom Wanderer und Baizhu in der zweiten Hälfte. Zudem wird die neue Waffe „Form des scharlachroten Mondes“, eine 5-Sterne-Stangenwaffe, die die Kampffähigkeiten im Zusammenhang mit dem „Eid des Lebens“ verstärkt, ebenfalls in der ersten Hälfte von Version 4.6 eingeführt.

Vom Romaritime-Hafen aus in südöstlicher Richtung gelegen, befindet sich das Städtchen Petrichor. Hier nimmt ein brandneues Abenteuer seinen Anfang, bei dem das legendäre Königreich Remuria erforscht wird. Einst ein blühendes Reich, schlummert es nun tief in den stillen Gewässern, in dessen Wellen auch seine Geschichte verschwunden ist. Remuria wurde von König Remus regiert und verschwand auf mysteriöse Weise aus der Geschichte, lange bevor der Hof von Fontaine gegründete wurde.

Doch seit Kurzem geschehen in Petrichor seltsame Dinge. Unter der Führung einer sprechenden Katze werden wir durch ein versunkenes Schloss reisen und in das faszinierende und lebendige Tiefseegebiet „Meer der alten Tage“ eintauchen, um die Wahrheit hinter dem Untergang des Königreichs aufzudecken. Sogar ein geheimnisvoller Drache von traumhafter Gestalt wird uns schweigend erwarten.

König Remus war auch derjenige, der eine „Sinfonie“ von geheimnisvoller Kraft komponiert hat. Reisende können diese Kraft benutzen, um spezielle Schallwellen auszusenden, die mit den verschiedenen im Wasser tanzenden und treibenden Unterwasserlebewesen sowie mit geheimnisvollen Mechanismen, in Resonanz treten. Unterdessen wartet ein weiterer Gegner, der „Golem-Anführer“ in Gestalt eines Zentauren, ausgestattet mit Schwert, Schild und der Fähigkeit, Melodien zu spielen, die Flammen entfachen können.

Zurück auf der Insel Watatsumi in Inazuma ist ein von Arataki Itto und Dvorak organisiertes Musikfestival im Gange. Das Festival „Aratakis große Regenbogen-Tour des lebendigen Rock ’n’ Roll“ wird im Zeichen des Lebens rocken, um an einen mutigen kleinen Hund zu erinnern, der auf dem Schlachtfeld unzählige kleine Tiere gerettet hat. Eine solche Leidenschaft braucht eine Bühne, um sich zu entfalten. Die Vorbereitungen werden in drei Teile gegliedert: das freie Spielen verschiedener Instrumente, das Sammeln von Gegenständen sowie das Wiederherstellen von Melodien durch Ausfüllen fehlender Noten. Teilnehmer am Musikfestival haben die Gelegenheit, ein völlig neues Instrument, das „Nachtwindhorn“ zu erhalten und können sich auf einen persönlichen Auftritt von Arataki Itto freuen!

Ganz im Geiste des Rock’n’Roll kehrt „Windflucht – Sucher und Strategie“ mit einer aktualisierten Spielweise nach Mondstadt zurück. Dieses beliebte Versteckspiel zwischen Rebellen und Jägern wurde nun um „Überwachungsgebiete“ erweitert, in denen gefangene Rebellen vorübergehend eingesperrt werden können, während die Reparatur von „Signalgeräten“ ein neues Ziel für die Rebellen darstellt.

Es warten noch viele weitere Überraschungen auf euch, aber wir halten uns mit der Ankündigung vorerst zurück. Mit der Version 4.6 hoffen wir, dass Arlecchino, das uralte Reich unter Wasser, und die Melodien des Rock ’n’ Roll von Itto dir ein unterhaltsames und überraschendes Erlebnis bieten können!