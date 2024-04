Entwickler von Kingdom Come - Deliverance kündigt bald neues Spiel an

PC Switch XOne PS4

Sechs Jahre sind seit dem Erscheinen des Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come - Deliverance (im Test) von Warhorse Studios vergangen. Nun hat das tschechische Team eine große Ankündigung vor: Am 18. April 2024 um 20 Uhr soll das neue Spiel von Warhorse vorgestellt werden.

Das Hintergrundbild der Ankündigung zeigt ein Pferd und seinen Reiter (allerdings nur bis zu den Schultern) bei Nacht. Werdet ihr auf dem Kriegsross in einer Fortsetzung in die Schlacht reiten? Allerdings entpuppten sich Ankündigungen des Teams in der Vergangenheit oft anders als erwartet und dann präsentierte das Studio die Switch-Version von Kingdom Come - Deliverance und Kuriositäten wie die Seife zum Spiel. Planen Warhorse Studios am Ende also doch eher ein Spin-off? Nächste Woche sind wir alle schlauer und ihr werdet auf GamersGlobal natürlich alles darüber erfahren.