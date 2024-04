Broken Roads: Australisches Endzeit-Taktik-CRPG erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Vor fünf Jahren hatten sich diverse Entwicklerveteranen, die zuvor bei CCP Games, Ubisoft und Riot Games an bekannten Titeln gearbeitet haben, unter Drop Bear Bytes neu formiert und im Herbst 2019 mit Broken Roads ihren Debüttitel angekündigt. Urspünglich sollte das klassische Gruppen-Rollenspiel mit taktischen Rundenkämpfen Ende 2021 erscheinen. Nachdem auch eine Releaseverschiebung auf Ende 2022 nicht gehalten werden konnte, verständigte man sich mit den Partnern Versus Evil und Team 17 auf den Zeitraum "When it's done." Am 10. April 2024 war es dann so weit. Broken Roads, das im Outback eines postapokalyptischen Australien angesiedelt ist, wurde für PC, PS4, PS5, XOne und XSeries sowie Nintendo Switch veröffentlicht.

Das besondere Alleinstellungsmerkmal des auf klasssich getrimmten Endzeit-RPGs, das Titel wie Wasteland und Fallout, aber auch die Mad-Max-Filme als Vorbild nennt, soll der moralische Kompass sein, der eure Party durch die Postapokalypse leiten soll. Die Entwicklung der Story und die Umstände, wie ihr eure Partymitglieder kennenlernt, soll stark von eurem Hintergrund und eurer Herkunft abhängen. Existenzielle Entscheidungen sollen genauso wie philosophische Diskurse eine große Rolle spielen. Die unterschiedliche Gesinnung und Weltanschauung von Partymitgliedern, NPCs und der eigenen Spielfigur soll prägend für den Spielverlauf sein. Unterschieden wird zwischen Nihilismus, Humanismus, Utilitarismus und Machiavellismus. Für diesen Kontext wurde bereits Anfang 2020 Colin McComb ins Entwicklerteam geholt, der zuvor an Fallout 2, Wasteland 2, Planescape - Torment und Torment - Tides of Numenera mitgearbeitet hatte.

Die Kämpfe sollen taktisch und rundenbasiert ablaufen. Für den grafischen Rahmen und die Charakterdesigns zeichnet das Art Studio Mighty Vertex (Shadowrun-Reihe) verantwortlich. Die Spielwelt soll voller authentischer Orte sein, durch die ihr eure maximal sechs Gruppenmitglieder führen und zahlreiche Entdeckungen und Bekanntschaften machen könnt. Ob die ambitionierten Konzepte des Titels aufgehen und der Spielspaß dabei nicht auf der Strecke bleibt, werden Tests und nicht zuletzt eure eigenen Erfahrungen mit dem Spiel zeigen. Den obligatorischen Launch-Trailer könnt ihr euch gleich unter der News anschauen.