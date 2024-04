Heute erscheint... 12.4.2024 (Spiele-Releases)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Teaserbild stammt aus Age of Fear 5 - The Day of the Rat.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

Age of Fear 5 - The Day of the Rat (Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Linux.

(Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Linux. Aiyana (Survival-Action; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Survival-Action; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Anomaly Collapse (Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für PC. Arthas 2 (3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Bunhouse (Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One, Xbox Series X.

(Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One, Xbox Series X. Coffee, Plis (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One. Color Road (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Cryptrio (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Dungeon Full Dive (Kreativ-Baukasten; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Kreativ-Baukasten; zum Steckbrief) erscheint für PC. Enter The Lost Chamber (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für PC. Exploration Adventures (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Farmyard Haven (Aufbauspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Aufbauspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Glorious Savior (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

(JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X. Inspire (Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC. Jack Holmes - Master of Puppets (Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X.

(Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X. Jeepney Simulator 2 (Berufssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Berufssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. King Krieg (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Switch (King Krieg Survivors).

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Switch (King Krieg Survivors). Kings and Goblins (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für PC. Lands of Avaronia (Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC. Living Metal (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC. Lotus Lantern - Rescue Mother (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für PC. Mr. Scientist (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. nBlocks - Unblock Your Creativity (Kreativ-Baukasten; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Kreativ-Baukasten; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Offroad Jeep Quest - Mountain Trails (Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Ominous (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Paper Plane Arena - Lost Places (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4. Phenom (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC. Rootin Tootin Lootin & Shootin (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. School Paranormal Laboratory (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Timewinder (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux. Void Wizard (Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für PC. Wowowow Korone Box (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC.

