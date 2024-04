PM: Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs erscheint am 9. Mai (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pac-Man-Fans verzehren seit Jahren Punkte und kauen sich durch Geister – und eine Sättigung des kollektiven Appetits ist nicht in Sicht.

Aber was passiert, wenn Pac-Man-Fans sich gegenseitig herausfordern, um den hungrigsten unter allen zu finden? Diese Frage kann jetzt endlich beantwortet werden, weil Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs uns die Arena des Wettessens eröffnet – ab dem 9. Mai im Cross-Play via PS5 und PS4. Early Access beginnt am 2. Mai für alle, die die Deluxe Edition vorbestellen.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ist ein reines Onlinespiel für 64 Pac-Man-Spieler, das über ebenso viele verbundene Labyrinthe gespielt wird. Futtert euer Labyrinth leer und macht euch dann über die der anderen Spieler her, indem ihr nicht nur Geister, sondern auch andere Pacs fresst, um der letzte verbleibende Pac zu sein

Die Entwickler hinter dem Spiel sind Amber Studio, ein unglaublich diverses Team mit einer Passion für Pac, das sich darauf freut, das Gameplay zu mehr Menschen bringen zu können.

In Chomp Champs war das Ziel jeder Entscheidung, mehr Spieler einbinden zu können. Beispielswiese gibt es ein Tutorial-Labyrinth am Anfang des Spiels, damit neue Spieler sich vorbereiten können. Verschiedene Spielmodi existieren, damit extrem kompetitive Spieler und Casual Fans etwas Passendes für sich finden können.

Es gab zwar schon Pac-Man-Multiplayer-Spiele, in denen Spieler darum kämpfen, der letzte Pac zu sein. Aber Chomp Champ ist anders, weil ihr hier direkt in die Labyrinthe der anderen Spieler reisen und mit ihnen interagieren könnt. Es gibt eine Vielzahl von Labyrinthen wie das Herbst-Labyrinth, das euch zeigt, wie sich Pac-Mans Welt mit den Jahreszeiten ändert, oder das Mr.-Driller-Labyrinth für ein bisschen Nostalgie.

In jedem Spiel gibt es 64 Spieler, von denen jeder sein eigenes Labyrinth in einem Grid hat, das mit den Nachbar-Labyrinthen durch Mega-Tunnel verbunden ist. Sobald die Tunnel sich öffnen, könnt ihr euch über das Labyrinth eurer Nachbarn hermachen. So entsteht eine Welt von verrückten Gameplay-Möglichkeiten.

Im weiteren Fortschritt des Spiels werden die Labyrinthe mit der niedrigsten Punktzahl langsam eliminiert. Als Warnung blinken die Ränder des Labyrinths und ihr habt noch die Gelegenheit, vorher zu entkommen. Immer, wenn ein Labyrinth eliminiert wird, werden die verbliebenen verbunden.

Das Entwicklerteam hat sogar einen klassischen grafischen Effekt eingesetzt, der an den 256-Glitch aus dem Original-Pac-Man-Spiel erinnert. So wisst ihr, dass sich das Spielfeld verändert hat und ihr neue Nachbarn habt, deren Labyrinthe ihr erkunden könnt. Immer wenn Labyrinthe eliminiert werden, gibt es weniger Orte, an denen Spieler sich aufhalten können – bis alle verbleibenden Spieler in einem finalen Showdown in einem Labyrinth sind und am Ende nur noch ein Chomp Champ über ist.

Es gibt sieben Power Items in Chomp Champs – ein paar sind ganz einfache Booster, andere erfordern ein bisschen Übung und Erfahrung. Mit Extra Life bekommt ihr extra Leben, mit dem Pac Shield könnt ihr euch schützen. Und Speedy Pac bringt euch mehr Geschwindigkeit, um einer Gefahr zu entkommen oder schnell zum Power Pellet zu kommen. Wenn ihr Ghost Attract strategisch einsetzt, könnt ihr eine riesige Geister-Chomp-Kombo schaffen oder Geister zu anderen Pacs locken. Speedy Ghost kann ein zweischneidiges Schwert sein: die Geister werden für euch, aber auch eure Gegner im gleichen Labyrinth schneller. Aber wenn ihr das mit anderen Powerups kombiniert, könnt ihr in Sicherheit das Chaos bewundern, das für eure Gegner entsteht. Diese Strategien werden möglich, weil ihr bis zu zwei Power Items haben könnt – setzt sie passend ein, wenn ihr den richtigen Moment gekommen seht!

Das Individualisierungssystem in Chomp Champ gibt euch eine Menge Möglichkeiten, eure Persönlichkeit auszudrücken. Ihr könnt euer Heimat-Labyrinth auswählen, euren Spieler-Icon und das Outfit von eurem Pac-Man, um eine Menge einzigartiger Kombinationen zu erhalten. Ihr habt mehrere Anpassungsmöglichkeiten, sobald ihr das Spiel das erste Mal startet. Aber mit der Zeit kommen mehr Möglichkeiten, die ihr freischaltet, indem ihr Tokens einlöst, die ihr im Elimination-Modus gewonnen habt.

Es gibt auch sechs exklusive Individualisierungs-Items, die Teil unseres Pre-Order-Bonus für Chomp Challengers Pac sind. In der Deluxe Version sind zusätzlich mehr als 20 Individualisierungsoptionen enthalten und sieben Tage früherer Early Access.

Im Spieltest haben wir gesehen, dass Spieler es lieben, die Power Pellets ihrer Nachbarn zu essen, ihre Power Items zu stehlen oder sogar ihre Nachbar-Pac-Mans zu fressen. Andere haben sich verbündet und ihren Nachbarn geholfen, indem sie die Geister anderer fressen und so aus gefährlichen Situationen retten. Einige Spieler haben einfach Spaß daran, ihre coolen Individualisierungen und spaßige Reaktionen zu zeigen. Wir haben versucht, für Spieler möglichst viele Optionen einzubauen, um ihre Pac-Man-Persönlichkeit im Spiel auszudrücken.

Weil die Labyrinthe verbunden sind, können Spieler die Arena erforschen, andere besuchen oder beobachten und von da aus aufbauen. In jedem Match spielt es sich etwas anders – erwartet also das Unerwartete in Chomp City!