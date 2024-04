PM: Super Monkey Ball Banana Rumble™ führt Abenteuer-Modus ein (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Super Monkey Ball Banana Rumble™ führt Abenteuer-Modus ein

– 200 brandneue Levels und Koop-Modus für vier Spieler! –

IRVINE, Kalifornien – 11. April 2024 – Möge das Wettkugeln beginnen! SEGA®️ of America gab heute neue Details zum Abenteuer-Modus von Super Monkey Ball Banana Rumble bekannt. Dank kooperativem Spielen sowohl online als auch lokal mit vier Spielern sowie einer Vielzahl von Unterstützungsfunktionen ist es nun einfacher denn je, zusammen mit Freunden und Familie Spaß zu haben.

Sieh dir hier den neuesten Trailer an und mach dich bereit für die Veröffentlichung von Super Monkey Ball Banana Rumble am 25. Juni 2024 für Nintendo Switch™.

Ein fantastisches neues Abenteuer erwartet dich!

Auf einer tropischen Insel lernen AiAi und der Rest der Bande ein Mädchen namens Palette kennen, eine Abenteurerin auf der Suche nach der Legendären Banane. Sie schließen sich ihr auf ihrer Reise durch wundersame Welten an, um spezielle Teile zu sammeln, von denen es heißt, sie seien der Schlüssel, um dieses wertvolle Relikt zu finden. Auf ihrem Weg werden sie sowohl neuen Freunden als auch mysteriösen Rivalen begegnen.

Neulinge in Super Monkey Ball und all jene, die einfach nur ihre Technik verbessern wollen, können die optionalen Unterstützungsfunktionen von Banana Rumble nutzen! Dazu gehören:

Einführung in die Spielwelt

Der Abenteuer-Modus bietet 200 neue Levels, die sich auf verschiedene Welten verteilen und ihre ganz eigenen Besonderheiten mit sich bringen, die du entweder solo oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern erleben kannst! Abgerundet wird das alles durch eine spannende Story, die durch ausgereifte Zwischensequenzen erzählt wird.

Als Vorgeschmack darauf, was Fans erwartet, stellt SEGA®️ ein Level aus jeder der ersten fünf Welten des Modus vor.

Welt 1 – Bananenfarm

Welt 1 ist gezielt so aufgebaut, dass Spielern die Werkzeuge und Tricks vermittelt werden, die sie auf ihrem restlichen Abenteuer begleiten werden! Ein tolles Beispiel ist das Level „Relingrutsche“, in dem Stufen und Rampen, die größer als der Ball des Spielers sind, sich über das Level verteilen. Nutze die neue Technik „Wirbelsturm“, um die Stufen zu bewältigen!

Welt 2 – Rosengarten

Das Level „Wunderlabyrinth“ ist wie ein Gartenlabyrinth aufgebaut. Spieler werden nach der richtigen Route suchen müssen, um es bis zum Ziel zu schaffen.

Welt 3 – Schwebende Stadt

Das Level „Schalterspaß“ ist mit Schaltern versehen, mit denen die verschiedenen Gerüste bewegt werden. Hier müssen die Spieler die Schalter zum richtigen Zeitpunkt benutzen, um das Ziel zu erreichen.

Welt 4 – Goldener Tempel

Im Level „Rollende Bälle“ blockieren riesige Bälle den Weg. Spieler müssen um diese riesigen Objekte herummanövrieren, um das Ende zu erreichen.

Welt 5 – Steinernes Tal

Das Ziel des Levels „Raketenwerfer“ befindet sich hoch am Himmel. Lass dich von der Rakete in die Luft und ins Ziel tragen!

Merkmale von Super Monkey Ball Banana Rumble:

Super Monkey Ball Banana Rumble wird am 25. Juni 2024 für Nintendo Switch™ veröffentlicht.

Über SEGA®️ of America

