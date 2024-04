Old World: Erweiterung Behind the Throne für Mai angekündigt

PC Linux MacOS

Hooded Horse hat heute mit Behind the Throne den nächsten DLC für die 4X-Rundenstrategie Old World (im Check) von Entwickler Mohawk Games angekündigt. Behind the Throne soll am 28. Mai erscheinen. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Behind the Throne legt den Fokus auf Charakter-Interaktionen, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ambitionen. Neue Spielmechaniken beinhalten das Entstehen von mächtigen Rivalen, die die Popularität oder Autorität eures Herrschers auf verschiedene Arten herausfordern können. Auch Stress-Mechaniken halten Einzug. Das Leben am Hofe kann stressig sein, für Abhilfe kann zum Beispiel Glücksspiel sorgen.

Die beworbenen Features beinhalten:

Über 350 neue Events, hauptsächlich rund um Politik, Intrigen und persönliche Ambitionen.

Mehr als zehn neue Charaktereigenschaften wie "gestresst", "impulsiv" oder "unbeliebt".

Neue Ziele und Ambitionen.

Drei neue Verbesserungen und Projekte (Estates, Slums und das Projekt "Opulence").

Sechs neue historische Charaktere, die ins Rampenlicht rücken können und vielleicht zu eurem größten Verbündeten oder aber auch eurem Erzfeind werden können.

Neue Charakterportraits und Event-Art.

Der DLC wird, wie das Hauptspiel und die bisherigen DLC, unter anderem auch ins Deutsche lokalisiert.