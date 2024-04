PM: Die millionenfach verkaufte Reigns-Serie wird zu Science-Fiction: Reigns Beyond erscheint am 17. April für Switch und PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die millionenfach verkaufte Reigns-Serie wird zu Science-Fiction: Reigns Beyond erscheint am 17. April für Switch und PC

10. April 2024 – Entwickler Nerial (Reigns, Card Shark) und Devolver Digital freuen sich, gemeinsam ankündigen zu können, dass Reigns Beyond, ein Science-Fiction-Ableger der millionenfach verkauften Reigns-Reihe, am 17. April für PC und Switch veröffentlicht wird.

Reigns Beyond hebt das berühmte erzählerische, kartenschiebende Gameplay der Serie auf kosmische Höhen. Spieler und Spielerinnen reisen als intergalaktische Band durch das Universum, performen in Shows, rekrutieren neue Mitglieder und rocken den Kosmos.

Aber es wäre nicht Reigns, wenn es kein Risiko gäbe. Während man sich also auf diese epische Tour durch mehrere Planeten begibt, muss man seine Crew im Griff haben und sein Schiff am Laufen halten. Eine falsche Entscheidung kann dazu führen, dass man in den Tiefen des Weltraums strandet oder sogar noch schlimmere Sachen passieren.

FEATURES

Reigns Beyond war bisher nur für Apple Arcade erhältlich und wird am 17. April 2024 sein Debüt auf Switch und PC feiern. Auf reignsgame.com befinden sich weitere Informationen.