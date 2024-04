PM: SEGA präsentiert Fearless: Year of Shadow auf der Second Annual Fan Celebration (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

SEGA präsentiert Fearless: Year of Shadow auf der Second Annual Fan Celebration

Fearless: Year of Shadow ist eine Hommage an die großartigen Fans von Sonic und Shadow. Im letzten Jahr hat SEGA®️ „Fast. Friends. Forever“ ins Leben gerufen, um das besondere Verhältnis von Sonic und seinen Freunden Tails, Knuckles und Amy Rose zu ihren Fans ins Rampenlicht zu stellen.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Shadow, der im kommenden Videospiel SONIC X SHADOW GENERATIONS sowie im mit Spannung erwarteten Kinofilm „Sonic the Hedgehog 3“ mit von der Partie sein wird. Die Kampagne zelebriert, was es bedeutet, furchtlos zu sein und seinen inneren Schatten zu akzeptieren, indem man sich mutig allen Herausforderungen stellt.

Zum Start der Kampagne wurde ein Launch-Trailer mit Originalmusik erstellt, der Shadow und die Furchtlosigkeit der Fans feiert. Den Trailer gibt:

Das Jahr des Schattens wird mit einer Vielzahl actiongeladener Aktivitäten fortgesetzt, darunter:

Behalte die Webseite und die Sonic-Social-Media-Kanäle im Auge, um weitere Updates zu Fearless: Year of Shadow zu erhalten.