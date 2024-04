PM: CRUNCHYROLL KÜNDIGT NEUE MANGA-VERÖFFENTLICHUNGEN FÜR OKTOBER UND NOVEMBER 2024 AN (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

CRUNCHYROLL KÜNDIGT NEUE MANGA-VERÖFFENTLICHUNGEN FÜR OKTOBER UND NOVEMBER 2024 AN

– Nachfolgend gibt es alle Details zu den nächsten Manga-Neuerscheinungen, die im Herbst im Buchhandel erhältlich sein werden: Sanda, Midori – der Freund meiner Schwester, Die Wiedergeburt meines Sohns in einer anderen Welt und Sonnenschein nach rauchblauem Regen –

Sanda

Paru Itagaki

Die Schöpferin von BEASTARS Paru Itagaki hat nachgelegt. Mit ihrem neuen Werk Sanda zeichnet sie eine ausgefallene Zukunftsvision, angesiedelt zwischen Nightmare Before Christmas und Children of Men. Wie auch schon in BEASTARS erzählt sie dabei mit ihren skurrilen Figuren und Dialogen eine mitreißende und actiongeladene Coming-of-Age-Geschichte.

2080 beträgt der Anteil an Kindern in der Bevölkerung Japans nur noch 0,1 %. Die Jüngsten der schrumpfenden Gesellschaft werden gehütet wie Schätze. Der vierzehnjährige Kazushige Sanda führt ein behütetes Leben – jedenfalls, bis seine Klassenkameradin Shiori Fuyumura von ihm verlangt, eines zuzugeben: Dass er der wiedergeborene Santa Claus ist. Mit seinen Superkräften solle er ihr helfen, die verschwundene Ono zu finden, Fuyumuras beste Freundin. Er müsse nur einen roten Pullover anziehen, um sich in seine wahre Gestalt zu verwandeln. Kazushige denkt zuerst an einen schlechten Scherz, bis Fuyumura ein Messer zückt. Denn auch Blut färbt Kleidung rot …

Infos

© Paru Itagaki (AKITASHOTEN) 2021

Midori – Der Freund meiner Schwester

Amu Meguro

Die Mittelstufe ist eine turbulente Zeit, da passiert es schon mal, dass man sich in einen Fiesling verliebt. Der auch noch sieben Jahre älter ist … und der feste Freund der eigenen Schwester! Obwohl er Sui immer nur wie ein Kind behandelt und ihr das Leben schwer gemacht hat, fühlt es sich nun gar nicht mehr so schlecht an, Zeit mit ihm zu verbringen und ihn besser kennenzulernen. Gefühle, die ihr bis dahin noch ein Buch mit sieben Siegeln waren, entwickelt sie nun allmählich selbst.

In Midori – Der Freund meiner Schwester schubst Mangaka Amu Meguro ihre Protagonistin in einen wahren Gefühlssturm und begleitet sie klug und einfühlsam durch ihn hindurch. Schulstress, Familienbande und verbotene Schwärmereien – Erwachsenwerden ist schwer!

Infos

ONEECHAN NO MIDORI KUN © 2022 by Amu Meguro/SHUEISHA Inc.

Die Wiedergeburt meines Sohns in einer anderen Welt

Kanemoto

Eine Slice-of-Life-Geschichte, wie es sie noch nie gab: witzig und leichtfüßig, aber auch mit ungefiltert starken Emotionen begleiten wir Mio, die der Tod ihres Sohnes völlig aus der Bahn wirft. Überzeugt davon, dass ihr Sohn in einer anderen Welt wiedergeboren wurde, will Mio nur eines: ihm folgen! Unterstützen soll sie dabei ihr alter Schulkamerad Tomota, Experte für Isekai- und Fantasy-Geschichten. Tomota begreift schnell, dass Mio den Tod ihres Sohnes nicht verkraftet, ist seinerseits aber unfähig, ihr das Offensichtliche schonend beizubringen. Und so beginnt für die beiden die Suche nach einem Weg in die fremde Welt, in der Mios Sohn noch leben soll … Eine schwermütige, aber auch witzige Geschichte über die Verarbeitung von Verlust und Trauer speziell (aber nicht nur) für Otakus.

Infos

WATASHI NO MUSUKO GA ISEKAITENSEI SHITAPPOI FULL VER. © 2021 Kanemoto, Hikari SHIBATA / SHOGAKUKAN

Sonnenschein nach rauchblauem Regen

Kamome Hamada

Die Wege des Schicksals sind unergründlich – das denkt sich Sakutaro, als er nach einer durchzechten Nacht im Haus seines Exrivalen und Kurzzeitgeliebten Kuji aufwacht. Dessen Leben ist in den acht Jahren, die sie sich nicht gesehen haben, gar nicht so glamourös verlaufen, wie zu erwarten gewesen war. Und trotzdem, oder gerade deswegen, kann Sakutaro sein eigenes Leben vielleicht auf Vordermann bringen, wenn er sich von den schönen Worten aus Kujis Feder verführen lässt.

Ein sanfter, melodischer Boys-Love-Schatz, der darauf hinweist, dass wie die Feinheiten in der Sprache auch die Feinheiten im Leben das große Ganze ausmachen können.

Infos

SMOKE BLUE NO AME NOCHI HARE © Kamome Hamada 2022 / KADOKAWA CORPORATION

