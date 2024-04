PM: CRUNCHYROLL GIBT AUF DER CINEMACON DEN ERWERB DER KINORECHTE AN DEM MIT SPANNUNG ERWARTETEN SPORT-ANIME HAIKYU!! THE DUMPSTER BATTLE BEKANNT UND KÜNDIGT DAS VERÖFFENTLICHUNGSDATUM IN DEUTSCHLAND AN (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

CRUNCHYROLL GIBT AUF DER CINEMACON DEN ERWERB DER KINORECHTE AN DEM MIT SPANNUNG ERWARTETEN SPORT-ANIME HAIKYU!! THE DUMPSTER BATTLE BEKANNT UND KÜNDIGT DAS VERÖFFENTLICHUNGSDATUM IN DEUTSCHLAND AN

– Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der beliebten Serie wird der mit Spannung erwartete Volleyballfilm HAIKYU!! The Dumpster Battle den Kampf zwischen den bei den Fans beliebten Rivalen Karasuno und Nekoma fortsetzen. –

Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment bringen den Film am 25. Juni 2024 im deutschsprachigen Raum in die Kinos.

Culver City, Kalifornien (10. April 2024) – Crunchyroll, das ultimative Zuhause für Anime weltweit, gab auf der CinemaCon bekannt, dass es die ausgewählten internationalen Kinorechte für HAIKYU!! The Dumpster Battle erworben hat. Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment werden den Film – basierend auf der beliebten Volleyball-Serie HAIKYU!! – ab dem 25. Juni 2024 in die deutschsprachigen Kinos bringen. Der Film wird sowohl auf Japanisch mit deutschen Untertiteln als auch in deutscher Synchronisation verfügbar sein.

Weitere internationale Kinostarttermine für den Film sind:

Bis einschließlich 29. März 2024 hat der Film seit seinem Kinostart in Japan am 16. Februar über 8.5 Milliarden Yen (~$57 Mio. USD) eingespielt und ist damit der bisher finanziell erfolgreichste Film des laufenden japanischen Kinokalenderjahres.

Offizielle Film-Synopsis:

Shoyo Hinata tritt dem Volleyballverein der Karasuno Highschool bei, um es seinem Idol gleichzutun, einem ehemaligen Karasuno-Spieler, der als „Little Giant“ bekannt ist. Doch schon bald muss Hinata feststellen, dass er sich mit seinem Erzfeind aus der Mittelstufe, Tobio Kageyama, zusammentun muss. Ihre gegensätzlichen Spielstile werden zu einer überraschenden Waffe, aber können sie ihren Rivalen Nekoma High in der mit Spannung erwarteten „Mülltonnenschlacht“ schlagen? Es kommt zu dem lang erwarteten ultimativen Showdown zwischen zwei gegnerischen Außenseiterteams.

Credits: Regie und Drehbuch von Susumu Mitsunaka. Originalgeschichte von Haruichi Furudate. Produziert von Production I.G. Laufzeit: 85 Minuten .

Über die HAIKYU!!-Franchise:

Basierend auf der Weekly Shonen Jump Manga-Serie von Haruichi Furudate ist HAIKYU!! ein Slice-of-Life-Sport-Anime, der sich um Shoyo Hinatas Liebe zum Volleyball dreht. Inspiriert von einem kleinwüchsigen Spieler, der als „Little Giant“ bekannt ist, gründet Hinata in seinem letzten Jahr an der Mittelschule ein Team. Unglücklicherweise trifft seine Mannschaft bei ihrem ersten Turnier auf das Team des „King of the Court“ Tobio Kageyama und verliert unweigerlich.

Nach dieser vernichtenden Niederlage schwört Hinata, Kageyama zu übertreffen. Als er in die Highschool kommt, tritt er dem Volleyballteam bei, nur um festzustellen, dass Tobio ebenfalls beigetreten ist, was seinen ehemaligen Rivalen zu seinem neuen Mannschaftskameraden macht. Die Anime-Serie HAIKYU!! wird von TOHO Animation produziert.

Die ersten vier Staffeln von HAIKYU!! sind derzeit als Stream auf Crunchyroll verfügbar.

Über Crunchyroll:

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen. Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts – Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind. Die Crunchyroll-App ist auf über 15 Plattformen verfügbar, einschließlich aller Spielekonsolen. Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beide sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation.