PM: Erste Schritte in Destiny 2: Ins Licht, ab jetzt live für alle Hüter (Sony Playstation Blog)

Destiny 2: Ins Licht geht heute los– und falls es bei den zahlreichen Livestreams im letzten Monat noch nicht aufgefallen ist: Es ist eine großartige Zeit, ein Fan von Destiny 2 zu sein. Tatsächlich steckt in der heutigen Veröffentlichung so viel Inhalt, dass sich dieser Artikel nur auf Aspekte konzentrieren wird, die mit drei bestimmten Arten von Hütern zu tun haben:

Kooperateure (Ich gewinne, wenn das Team gewinnt)

Perfektionisten (Ich gewinne, wenn die Partie perfekt läuft)

Sammler (Ich gewinne, wenn ich alles besitze)

Springe zu dem Abschnitt, der dir am meisten zusagt, oder sieh dir alle Informationen an– vielleicht entdeckst du einen neuen Spielstil für dich.

Du möchtest mit deinen Freunden spielen und euer gut trainiertes Teamwork auf die Probe stellen? Wir präsentieren: Ansturm– eine neue Verteidigungsaktivität, bei der sich Dreierteams immer schwierigeren Wellen von Feinden stellen müssen, die darauf aus sind, deine fortgeschrittene Verteidigungseinheit (ADU) zu zerstören.

Die neuen Gameplay-Möglichkeiten in Destiny 2 werden noch interessanter, wenn du Upgrades wie Geschütztürme (die bisher hauptsächlich auf Hüter gerichtet waren) und Lockvögel (die bisher nur hinter Hütern aufgeräumt haben) einsetzt.

„Es gibt die Geschütztürme schon eine Weile im Spiel, aber selten waren sie auf unserer Seite“, sagt Clayton Kisko, Designer im Team vom Destiny 2. „Bei einer derartigen Gegnerdichte Unterstützung zu haben, ist aufregend. Es macht wirklich Spaß, wenn man von einem Geschützturm den Rücken freigehalten bekommt, den man selbst oder die eigenen Teamkameraden gebaut haben.“

Aber wer räumt hinter den Geschütztürmen auf? Nun, anscheinend haben deine Lockvögel einen Besen dabei! „Das ist ein Kehrroboter!“ erzählt Kisko. „Sie sind fantastisch darin, die Aggression der Gegner auf sich zu ziehen und sie für den perfekten Granatenmoment zusammenzuhalten. Und sie fangen sofort an zu kehren. Der Feind hat diesem einfachen Trick des Kehrroboters nichts entgegenzusetzen. Man sehe sich nur an, wie sie es auf sie abgesehen haben.“

Lockvögel können zu Redjacks und einer letzten geheimen Version aufgewertet werden. Achte nur darauf, dass jemand im Team sie baut: diese Technologie kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

„Je mehr Wellen bezwungen sind, umso schwieriger wird die Sache. Wenn alle auf einmal sterben, ist der Durchgang irgendwann zu Ende. Auf der Schwierigkeitsstufe „Legendär“ funktioniert Ansturm von Anfang an so! Wir können es kaum erwarten, wie die Leute zusammenarbeiten, die neuen Mechaniken meistern und auch noch die letzte Welle bewältigen.“

Du liebst Rätsel und knifflige Kämpfe für Teams von drei Personen (aber kannst es insgeheim nicht erwarten, allein zu spielen)?

Dann haben wir für dich zwei der beliebtesten exotischen Missionen, die es jemals in Destiny 2 gab. Sowohl Das Wispern und Stunde Null als auch die dazugehörigen exotischen Waffen sind zurück und wurden aktualisiert.

Mike Profeta, einer der Designer, die an der neuen Version von Stunde Null gearbeitet haben, sprach darüber, wie es dem Team gelungen ist, der Mission treu zu bleiben und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie sich modern und herausfordernd anfühlt– obwohl die Hüter seitdem schon ganz andere Herausforderungen bewältigt haben.

„Wir haben verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, an den Schwierigkeitsgrad des Originals heranzukommen, aber es hat sich nie ganz richtig angefühlt. Bei der Hälfte der Entwicklung haben wir uns eine alte Version des Spiels und die einzigartigen Aktivitäten angesehen, die in der ursprünglichen Mission enthalten waren. Wir haben sie so genau wie möglich nachgebildet, ein paar kleine Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen– und das war unser Heureka-Moment. Das machte den Unterschied aus und plötzlich fühlte es sich genau so an, wie Stunde Null sein sollte.“

Manchmal kann sich ein Klassiker neu anfühlen, weil wir uns verändert haben und weil wir neue Arten des Spielens gelernt haben. Ein Paradebeispiel dafür ist das Labyrinth von Stunde Null… Mit dem Roboter. Nicht nachgucken!

„Wir haben die Wege, die sich die Spieler durch den alten Turm bahnen können, nicht verändert“, sagt Profeta. „Alle Sprungabschnitte und Kämpfe sind wieder da. Und wir sind schon gespannt, wie die Spieler all ihre neuen Werkzeuge einsetzen, um diese Hindernisse schneller als je zuvor zu überwinden.“

Gehörst du zu den Spielern, die gerne… alles haben würden? Muss deine Ausrüstung stets umwerfend aussehen? Wären exotische Ausrüstungsteile für dich noch perfekter, wenn nur du sie herstellen könntest?

„Bei der Herstellung von exotischen Ausrüstungsteilen können die Spieler ihre Erfahrung einfließen lassen und gleichzeitig die ursprüngliche Idee der Waffe beibehalten“, sagt ein Designer des Teams von Destiny 2. „Bei Wispern des Wurms können die Spieler durch die zusätzlichen Lauf- und Magazinoptionen ihre eigene Version des Scharfschützengewehrs schaffen, indem sie z. B. die Stabilität erhöhen, um kritische Treffer zu erleichtern. Ähnlich sieht es mit Perfektionierter Ausbruch aus. Es macht immer noch Spaß, mit dem Betätigen des Abzugs SIVA-Naniten zu verbreiten, aber jetzt können die Spieler auch mit einem Perk wie Rückspulgeschosse länger Schaden verursachen, bevor sie nachladen.“

Neben diesen beiden beeindruckenden exotischen Waffen wird es auch eine Anzahl an Waffen geben, die als WACKER-Arsenal bekannt sind. Wenn du schon einmal die Namen Mitternachtsputsch, Rand-Transit oder Uneinigkeit SR4 gehört hast, weißt du, wovon wir hier sprechen. Wenn dir diese Namen neu sind, dann hast du die einmalige Gelegenheit, diese Waffen zum ersten Mal in ihrer neuen, verbesserten Form zu erleben.

Das WACKER-Arsenal besteht aus 12 Waffen, die so gefährlich sind, dass sie von Hütern bisher geächtet wurden… Und für die Ästheten unter euch hat jede Waffe die Chance, als limitierte Folien-Variante zu erscheinen.

„Sie sehen nicht nur einzigartig aus, sondern sind auch komplette Meisterwerke. Außerdem sind ihre Symbole mit Tigerstreifen versehen, sodass die Folienversion im Inventar auch noch erkennbar ist, wenn das Ornament entfernt wurde, um einen Shader anzuwenden.“

In Destiny 2: Ins Licht kannst du ein Starter-Set mit ausgewählten Ausrüstungsstücken und Klassenfähigkeiten auswählen. Wenn du noch mehr Ausrüstung benötigst, um mit Lichtgeschwindigkeit zu deinen Freunden aufzuholen, steht auch noch das Geschenk der Donnergötter parat.

Also, baue dir einen freundlichen Kehrroboter, stelle den perfekten Wisper her und statte der Halle der Champions einen Besuch ab, wo Folienwaffen und Superschwarz-Shader ausprobiert werden und sich alles auf den Showdown mit dem Zeugen konzentriert, wenn Die Finale Form am 4. Juni erscheint.

Wir sehen uns im Licht, Hüter!