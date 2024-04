Ori 3: Studio-Chef überrumpelt Mitgründer mit Plänen für dritten Teil

PC

Zurzeit sind die Moon Studios damit beschäftigt, an ihrem Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked zu arbeiten, das am 18. April für den PC in den Early Access bei Steam starten soll.

In einem Interview gegenüber Gameinformer bestätigte der CEO und Creative-Director Thomas Mahler bereits darüber hinaus, konkrete Gedanken für Ori 3 zu haben:

Ich habe bereits einen Titel dafür. Ich habe einige Ideen, aber im Moment sind wir komplett auf No Rest for the Wicked fokussiert.

Scheinbar war diese Aussage nicht mit Studio-Mitbegründer und Production-Director Gennadiy Korol abgesprochen, der in dem Interview der Überzeugung war, mit Ori and the Will of the Wisp bereits die Geschichte des Franchise zu Ende erzählt zu haben. Er merkte lediglich nach den Aussagen von Mahler an:

Ich wusste nicht, dass es auf dem Tisch lag.

Leider ging Mahler gegenüber Gameinformer nicht näher auf seine Vision für das dritte Spiel ein. Abgesehen von dieser Uneinigkeit dürften die Fans der ersten beiden Spiele Ori and the Blind Forest (zum Test) und Ori and the Will of the Wisp (zum Test) froh sein, dass Ori 3 das nächste geplante Spiel der Moon Studios sein könnte.