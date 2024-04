PM: Children of the Sun ab heute auf dem Rache-Roadtrip – die Wege der Kugel sind unergründbar? (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Children of the Sun ab heute auf dem Rache-Roadtrip – die Wege der Kugel sind unergründbar?

9. April 2024 – Children of the Sun, der stylisch-telekinetische Puzzle-Shooter vom Berlin Entwickler René Rother und Devolver Digital ist JETZT für PC verfügbar!

Auf der Jagd nach DEM KULT, der ihr Leben zerstört hat, schlüpfen Spieler und Spielerinnen in die Rolle von DEM MÄDCHEN, das pro Level nur eine Kugel zur Verfügung hat. Sie kann diese Kugel jedoch nach jedem Treffer neu ausrichten, um Hindernisse herumführen, durch Rüstungen hindurchjagen und damit auch ballistisch-geschickt die Gravitation aushebeln.

Und es braucht nur einen Schuss!

Children of the Sun verbindet Sniper-Gameplay, Stealth- und Rätsel-Mechaniken zu einer Mischung aus Geschwindigkeit, Effektivität und Genauigkeit – auf der Jagd DES MÄDCHENS nach dem mysteriösen ANFÜHRER DES KULTES.

Während ihr mit jeder Kugel mehr Mitglieder DES KULTES niederstreckt, erfährt man mehr über die düstere Geschichte DES MÄDCHENS und die Verbrechen, die auf Weisung DES ANFÜHRERS begangen wurden.

Children of the Sun ist zudem fast schon tödlich oft wiederholbar – mit einer Bestenliste und einem Punktesystem, das die Spieler ermutigt, jeden Level mit rücksichtslosem Timing und erschreckender Präzision zu beenden. THE CULT wird gar nicht erst kommen sehen, was sie da getroffen hat.

Children of the Sun kann ab heute auf PC gespielt werden.

Auf childrenofthesungame.com gibt es weitere Informationen zum Spiel.