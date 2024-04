PM: Beat Saber  bringt heute das erste Hip-Hop-Mixtape raus (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Beat Saber hört nicht auf! Hip-Hop ist schon lange eines der gefragtesten Genre und gleichzeitig eins der bisher am wenigsten vertretenen im Spiel, aber das Warten hat ein Ende: Das Hip-Hop-Mixtape ist da und ihr erlebt es in Beat Saber für PS VR2 und PS VR! Zur Tracklist zählen einige der größten Namen der Hip-Hop-Welt: Snoop Dogg, Nicki Minaj, Eminem und 2Pac, die verschiedene Zeiten und Stilrichtungen dieses einflussreichen Musikgenres abdecken.

Im letzten Jahr hat die Musikbranche das 50. Jubiläum von Hip-Hop gefeiert – ein Genre, das schon in seiner Anfangszeit schnell die Charts dominierte und bei Musikliebhabern auf der ganzen Welt beliebt wurde.

Zum Hip Hop Mixtape gehören 9 Hits:

● 2Pac – All Eyez On Me (feat. Big Syke)

● Nicki Minaj – Anaconda

● Snoop Dogg – Gin and Juice

● Eminem – Godzilla (feat. Juice WRLD)

● Outkast – Hey Ya!

● The Notorious B.I.G. – Hypnotize

● Dr Dre – Nuthin’ But A “G” Thang

● Grandmaster Flash & The Furious Five – The Message

● Pop Smoke – The Woo (feat. 50 Cent, Roddy Ricch)

Zum ersten Mal erlebt ihr dabei in Beat Saber auch unzensierte Tracks im Spiel – ihr erlebt die Songs im Hip Hop Mixtape also in ihrer originalen und ursprünglichen Form. Wir stellen euch damit auch den „Explizite Texte“-Schalter vor, mit dem ihr entscheiden könnt, wie ihr das Spiel erleben wollt. So könnt ihr entscheiden, ob ihr auch Lieder mit expliziten Texten spielen wollt. Der Schalter ist auf allen Plattformen über 13 verfügbar.

Das Hip Hop Mixtape bringt euch eine ganz neue Umgebung mit, die von städtischer Umgebung

inspiriert wird: viel Graffiti auf Basketball-Plätzen, in Unterführungen und in U-Bahnstationen, die helfen, die richtige Stimmung zu den Kulttracks zu vermitteln.

Wie immer kommt das Release mit einem speziellen Bundle-Angebot aus Basis-Spiel und Musik-Paket, das auch ab dem Launch verfügbar ist. Das Bundle bringt euch alle 9 Songs aus dem Mixtape mit dem Basisspiel Beat Saber.