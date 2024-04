PM: Dicefolk bringt Deckbuilding und würfelfreudiges Monstersammel-Gameplay noch in diesem Jahr auf die Nintendo Switch (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dicefolk bringt Deckbuilding und würfelfreudiges Monstersammel-Gameplay noch in diesem Jahr auf die Nintendo Switch

– Würfeln, sich mit Bestien anfreunden und die Menschheit vor dem Aussterben retten –

LOS ANGELES, 9. April 2024 – Dicefolk, das innovative taktische Roguelike, das würfelbasierte Kämpfe mit Monsterrekrutierungsmechaniken kombiniert, wird noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen. Das gaben der Publisher Good Shepherd Entertainment und die Entwickler LEAP Game Studios und Tiny Ghoul heute bekannt. Dicefolk ist ein Abenteuer, das für seine befriedigenden Kämpfe gelobt wird und vollgepackt ist mit liebenswerten Monstern, mit denen man sich anfreunden muss, während man ihre Fähigkeiten im Kampf meistert. Dicefolk ist ein kreativer Gaming-Ausflug, der Switch-Fans begeistern wird.

Den Ankündigungstrailer ansehen:

In Dicefolk übernehmen Spieler und Spielerinnen die volle Kontrolle über jede Kampfbegegnung, indem sie nicht nur die Züge des eigenen Teams steuerm, sondern auch die Züge der jeweiligen Widersacher. Diese Mechanik erhöht die strategische Ebene in jedem Kampf und verwandelt Würfel in taktische Werkzeuge für den Erfolg in der Schlacht. Es gilt darauf zu achten, welche Würfelseiten man wählt und in welcher Reihenfolge sie aktiviert werden, denn sie beeinflussen die Fähigkeiten, die sowohl das eigene Team als auch die Gegner einsetzen können.

Man beginnt sein Abenteuer in Dicefolk als Chimärenbeschwörer und trifft auf eine Vielzahl von furchterregenden Kreaturen, die man für sein Team rekrutieren kann. Verbindungen wollen gepflegt werden und man freundet sich mit mächtigen Gefährten an, die einen auf einer spannenden Reise begleiten. Dabei gilt es stets, die Fähigkeiten der Chimären im Auge zu behalten, um die Stärken des Teams voll auszuschöpfen. Mit über 100 Kreaturen und Gegenständen, die es zu sammeln gibt, sind die strategischen Möglichkeiten auf dieser Reise schier endlos.

In der lebendigen Welt von Dicefolk steht die Menschheit am Rande der Ausrottung – dank Salem, einem Zauberer, der den magischen Chimeras befohlen hat, sich gegen alle Menschen zu wenden. Alea, eine junge Dicefolk-Heldin, erfährt, dass sie ihre Kräfte dazu nutzen kann, um mit der Magie ihrer Würfel Freundschaft mit den Chimären zu schließen. Mit dem Wissen um ihre neuen Kräfte macht sich Alea auf den Weg, um Salem zu bekämpfen und ihr Land aus den Klauen der Chimären zu befreien.

Alles, was mit Dicefolk zu tun hat, gibt es via Good Shepherd Entertainment auf Twitter / X unter @GoodShepherdEnt und auf dem offiziellen Dicefolk-Account @dicefolk .

Über Good Shepherd Entertainment:

Good Shepherd Entertainment ist ein preisgekrönter unabhängiger Videospiel-Publisher mit Sitz in den Niederlanden. Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und begleitet talentierte und innovative Entwicklungsteams dabei, Spiele zu schaffen, die Freude bereiten, überraschen, herausfordern und – am wichtigsten von allem – unterhalten. Sie tun dies, indem sie Kreative mit Autoren, Musikern und IP-Inhabern zusammenbringen und durch strategische Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Namen der Industrie, darunter Devolver Digital, Croteam und Perfect World. Zusätzlich zu den von der Kritik gelobten Titeln John Wick: Hex und Monster Train, beinhaltet GSEs Titelauswahl eine weite Reihe an Titeln, darunter Hellboy Web of Wyrd, Showgunners, Phantom Doctrine, die Transport Fever-Reihe und die Hard West-Reihe. Mehr Informationen gibt es auf www.GoodShepherd.games