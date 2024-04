Palworld: Raid-Boss-Update für Xbox beschädigt Spielstände

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem am 4. April 2024 das neue Raid-Update für Palworld (in der VIertelstunde) für die Early-Access-Fassung auf Steam erschienen ist, sind die Inhalte nun auch in der Game-Preview-Fassung für Xbox erhältlich. Allerdings solltet ihr diese Version zur Sicherheit noch nicht spielen.

Wie Entwickler Pocketpair bestätigt, kommt es vor, dass alte Spielstände aus früheren Spielversionen nach dem Update auf 0.2.0.6 nicht richtig geladen werden. Auf Twitter/X klagen Spieler darüber, dass ihre Basen laut Info-Text angeblich einer anderen Gilde gehören und sie deshalb keinen Zugriff mehr haben. Andere vermissen Pals aus ihrer Sammlung. Wieder andere haben ihren Fortschritt ganz verloren und mussten von vorn beginnen. Daneben gibt es den harmloseren Fehler, dass Brutkästen nicht benutzt werden können, was sich aber durch Abriss und Neubau beheben lasse.

Das Update fügt als zentrales Feature einen ersten Raid Boss ein, den neuen Pal Bellanoir. Die Boss-Varianten von Bellanoir tauchen nur im Zuge des Raids auf und lassen sich nicht fangen. Ein Sieg gegen den Boss wird mit Pal-Eiern belohnt. Dazu kommen weitere Neuerungen wie etwa ein Item für die Schnellreise zur nächstgelegenen Basis, eine Brille, mit der ihr die Statuswerte von Pals sehen könnt oder die Funktion, das Aussehen seines Charakters zu ändern.

Palworld erschien Anfang des Jahres und wurde zum Überraschungs-Erfolg. Der teils schwarzhumorige Mix aus Survival-Gameplay und Monsterzucht erhielt im Netz schon vor Release den Slogan "Pokémon mit Knarren". Tatsächlich ist das Monster-Design sehr offensichtlich an Pokémon angelehnt.