The Plucky Squire: Devolver-Titel heißt nun bei uns Der kühne Knappe

Noch in diesem Jahr veröffentlicht Devolver mit The Plucky Squire (Gamescom-Eindruck) ein spielbares Märchen, in dem der namensgebende Held von einem bösen Zauberer aus seinem Märchenbuch in die Welt jenseits der Seiten vertrieben wird und sich fortan in beiden Welten (also 2D und 3D) behaupten muss, um den Tag zu retten.

Mit einem neuen (auch deutsch vertonten) Trailer wurde nun die deutsche Lokalisation vorgestellt, zusammen mit dem angepassten Titel für die deutsche Version: Der kühne Knappe. Auch in anderen Ländern wurde der Name entsprechend angepasst, zum Beispel zu Le Vaillant Petit Page. Aus der Pressemeldung geht nicht hervor, ob der Indie-Titel auch eine Sprachausgabe besitzen wird, daher bleibt abzuwarten, wie weit die Lokalisation im fertigen Spiel geht

Das kreative Action-Adventure wird sowohl für PC, als auch auf Switch, PlayStation 5 und Xbox Series S|X erscheinen.