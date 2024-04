PM: ANIPLEX INC. UND CRUNCHYROLL KÜNDIGEN EXKLUSIVE MAI-PREMIERE FÜR „DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA HASHIRA TRAINING ARC“ AN (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ANIPLEX INC. UND CRUNCHYROLL KÜNDIGEN EXKLUSIVE MAI-PREMIERE FÜR „DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA HASHIRA TRAINING ARC“ AN

Berlin, Deutschland (8. April 2024) – Frisch von der Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training– World Tour und dem Kinoerlebnis werden Aniplex Inc. und Crunchyroll exklusiv Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc ab Sonntag, den 12. Mai 2024 als Premiere veröffentlichen. Als Teil der bereits angekündigten Frühlings-Season 2024 wird Crunchyroll exklusiv jede Woche neue Episoden überall dort ausstrahlen, wo der Dienst verfügbar ist.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba basiert auf der Manga-Serie von Koyoharu Gotoge, die unter SHUEISHA’s JUMP COMICS veröffentlicht wurde und aus 23 Bänden besteht und über 150 Millionen Exemplare veröffentlicht hat. Die Animationsproduktion stammt von ufotable.

Die Geschichte beginnt damit, dass Tanjiro Kamado, ein Junge, dessen Familie von einem Dämon getötet wurde, dem Demon Slayer Corps beitritt, um seine jüngere Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln, nachdem diese in einen Dämon verwandelt wurde. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba feierte seine Premiere im April 2019 mit dem Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, gefolgt von dem Spielfilm Mugen Train im Oktober 2020 und den TV-Serien Mugen Train Arc und Entertainment District Arc von 2021 bis 2022. Im Jahr 2023 wurde der Swordsmith Village Arc auf Crunchyroll veröffentlicht, kurz nach dem Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- World Tour-Kinostart.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc – offizielle Synopsis:

Zum Hashira-Training…

Die Mitglieder des Demon Slayer-Korps und ihre ranghöchsten Schwertkämpfer, die Hashira. In Vorbereitung auf die bevorstehende letzte Schlacht gegen Muzan Kibutsuji startet das Hashira-Training. Während jeder den Glauben und die Entschlossenheit in seinem Herzen trägt, beginnen Tanjiro und die Hashira eine neue Geschichte“.

Die erste Episode von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc feierte im vergangenen Februar zusammen mit dem fesselnden Finale des Swordsmith Village Arc weltweit in den Kinos Premiere und ermöglichte es den Fans, einen ersten Blick auf den mit Spannung erwarteten Hashira Training Arc in einem Blockbuster-Erlebnis im Extraformat zu werfen. Außerdem strömten Fans in ausgewählten Städten wie New York, Berlin, Mexiko-Stadt, São Paulo, Paris und London zur Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- World Tour, die Talente aus Japan – darunter Natsuki Hanae, die japanische Stimme des Hauptcharakters Tanjiro Kamado, Aniplex-Produzent Yuma Takahashi und viele mehr – gemeinsam für diese speziellen, nur an einem Abend stattfindenden Vorführungen.

Die Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba TV-Serie, die 2019 Premiere hatte, und Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, der 2020 die Welt im Sturm eroberte, sind derzeit als Stream auf Crunchyroll verfügbar.

Japanische Synchronsprecher und Charaktere:

Natsuki Hanae als Tanjiro Kamado

Akari Kito als Nezuko Kamado

Hiro Shimono als Zenitsu Agatsuma

Yoshitsugu Matsuoka als Inosuke Hashibira

Takahiro Sakurai als Giyu Tomioka

Katsuyuki Konishi als Tengen Uzui

Kengo Kawanishi als Muichiro Tokito

Saori Hayami als Shinobu Kocho

Kana Hanazawa als Mitsuri Kanroji

Kenichi Suzumura als Obanai Iguro

Tomokazu Seki als Sanemi Shinazugawa

Tomokazu Sugita als Gyomei Himejima

Die Synchronisationen für Englisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Indien, Italienisch, Hindi, Tamil und Telugu werden in Zukunft produziert und veröffentlicht.

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Über Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba:

Über Crunchyroll:

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen. Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts – Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind. Die Crunchyroll-App ist auf über 15 Plattformen verfügbar, einschließlich aller Spielekonsolen. Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beide sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation.

Über Aniplex:

Aniplex (ANX) ist ein breit gefächertes, weltweit tätiges Unterhaltungsunternehmen, das sich auf die Planung und Produktion von Anime-Video- und Musikinhalten, den Vertrieb in Kinos und die Ausstrahlung von Syndikaten sowie die entsprechenden physischen und digitalen Produkte, die Entwicklung damit verbundener Spiele-Apps und Merchandising-Artikel wie Figuren und Kleidung, die Bühnenproduktion von Musicals und Live-Events sowie den Betrieb des Online-Shops „Aniplex+“ konzentriert, der handverlesene Artikel zum Verkauf anbietet.