Flint - Treasure of Oblivion: Piraten-Taktik-Rollenspiel angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der französische Publisher Microids und der ebenfalls in Frankreich beheimatete Entwickler Savage Level, haben mit einem Enthüllungstrailer, den ihr euch am Ende der News anschauen könnt, das rundenbasierte Taktik-RPG im Piratensetting, Flint - Treasure of Oblivion, als Debüt-Titel des Studios vorgestellt. Savage Level wurde von den Josse-Brüdern Aurélien und Maxime 2021 zusammen mit weiteren Veteranen der Branche gegründet, die bereits bei einigen AA-Produktionen mitgearbeitet haben.

Flint - Treasure of Oblivion soll neben der vordergründigen Abenteuer-Komponente, taktische Tiefe in den Rundenkämpfen bieten. Dazu haben eure Crewmitglieder einzigartige Fähigkeiten, können neue Skills erlernen, ihre Stärken in der Strategiephase durch Karten ausspielen um die Kämpfe, die mit klassischen Rollenspiel-Würfeln ausgetragen werden, zu beeinflussen. Die Geschichte wird durch echte Comic-Strips erzählt, die während und zwischen den Piratenschlachten atmosphärisch eingestreut werden.

Die Erkundung der Spielwelt soll wie die Story ebenfalls im Fokus stehen und mit herkömmlichen Piratenklischees aufräumen. Die Entwickler beabsichtigen, sich mehr an historische Fakten der entsprechenden Epoche zu halten. Ihr werdet laut Entwickler die Möglichkeit bekommen, die Ära der Piraten sowohl in der französischen Stadt Saint-Malo als auch in den "exotischen Landschaften Mittelamerikas" zu erkunden. Technisch basiert das Spiel auf der Unreal Engine 5.

Savage Level äußerte sich zur Ankündigung von Flint - Treasure of Oblivion folgendermaßen:

Flint: Treasure of Oblivion ist für uns eine Gelegenheit, ein Spiel in einem Universum zu entwickeln, für das wir schon immer eine Leidenschaft hatten. Dieses Spiel gibt uns die Möglichkeit, die breite Öffentlichkeit darüber zu informieren, was Piraterie wirklich ist, die oft karikiert und falsch dargestellt wird. Flint: Treasure of Oblivion ist der Höhepunkt eines Umdenkprozesses, der darauf abzielt, erzählerische Klischees in Videospielen zu überwinden. Mit diesem Titel schlagen wir eine originelle Art vor, Geschichten durch das Medium Comic zu erzählen, und nutzen die Gelegenheit, die französisch-belgischen Comics hervorzuheben, die uns seit unserer Kindheit zum Träumen bringen.

Flint: Treasure of Oblivion soll noch in diesem Jahr, vermutlich Ende 2024, für PC, PS5 und XSeries erscheinen.