Tron – Ares: Verfilmung kommt nächstes Jahr in die Kinos

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Disney mit Tron - Ares an einer dritten Verfilmung in der Tron-Franchise arbeitet. Dabei übernimmt Jared Leto die Hauptrolle. Viel ist über die Handlung noch nicht bekannt, außer dass Leto ein empfindungsfähiges Programm spielen soll, das sich auch in der menschlichen Welt aufhalten können soll.

Dafür hat Disney jetzt einen Starttermin für die US-Kinos mit dem 10. Oktober 2025 bekannt gegeben und es gilt als wahrscheinlich, dass der Streifen in Deutschland einen Tag früher in den Kinos erscheinen wird.

Neben Jared Leto spielen Jodie Turner-Smith (Sex Education), Greta Lee (The Morning Show), Gillian Anderson (Akte X), Evan Peters (X-Men), Cameron Monaghan (Star Wars Jedi - Survivor) und Sarah Desjardins (Riverdale) in weiteren Rollen mit. Als Regisseur kommt Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean – Salazars Rache) nach einem Drehbuch von Jesse Wigutow und Jack Thorne zum Einsatz.