Shop gestartet: Retro Gamer Merchandise + GamersGlobal-Tasse

Alt, aber oho!

Teaser Gerade eben haben wir auf retro-gamer.de den Merch-Shop gestartet – und bieten dort auch eine exklusive GamersGlobal-Tasse an. Lest hier die sagenhaften Details des modernen Dropshippings...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Schlicht und schön: der GamersGlobal-Mug in drei Größen.

Es gibt jetzt einen Merchandise-Shop auf retro-gamer.de Einige altgediente User wissen es noch: Eine Zeitlang haben wir bei GamersGlobal T-Shirts mit Logo angeboten. Damals haben wir vorab bestimmte Mengen bestimmter Größen bestellt und dann von uns aus verschickt. Wie sehr sich das gelohnt hat, könnt ihr daran sehen, dass es das ungefähr zwei Jahre lang gab...Bei Retro Gamer probieren wir jetzt etwas Neues aus: Einen Whitelabel Dropshipping Shop. Huch? Die Übersetzung ins Deutsche: Wenn jemand im Shop etwas bestellt, wird dieses Etwas extra für ihn hergestellt (bzw. bedruckt) und dann versandt. Das dauert, das kostet, aber so können wir diverse Produkte in zig Farben und Größen anbieten – und sparen uns (und der Umwelt) Lagerhaltung und Überproduktion. Bis heute werden GamersGlobal-T-Shirts der Größe S als Putzlappen in der Redaktion verwendet...Noch wichtiger wiegen allerdings zwei andere Vorteile: Wir verschwenden keine Arbeit ans tatsächliche Verpacken und Versenden, und wir müssen das alles nicht vorfinanzieren. Wir verdienen zwar an jedem verkauften Produkt weniger, als wenn wir selbst zum Händler würden – gehen dafür aber auch nicht ins Risiko und sparen viel Zeit.Bei Retro Gamer hat das Merchandising das erklärte Ziel, die Website zu finanzieren – aber natürlich dürfen sich auch GamersGlobal-User dort umsehen. Und speziell für euch haben wir eine GamersGlobal-Tasse im Angebot (unter Shop/Sonstiges). Und die ist, da keine Lizenzkosten anfallen, sogar 1 Euro günstiger als das RG-Äquivalent.Einziger Wermutstropfen: Ihr müsst euch bei retro-gamer.de als User anmelden, wir könnten Gastbestellungen nur für die ganze Website frei schalten, nicht für einzelne Produkte. Und bevor ihr fragt: Es ist uns unmöglich, diesen oder einen vergleichbaren Shop bei GamersGlobal einzubinden, da unsere Website einfach nicht dafür ausgelegt ist.Also, schaut euch bei Interesse gerne um – und lest euch gerne vor etwaigen "Ihr Halsabschneider"-Kommentaren noch mal diesen Text durch oder unser FAQ auf retro-gamer.de ...