PM: Die neue Saison von Foamstars „Mysterious Swing“ beginnt am 13. April (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Foamstars-Producer Kosuke Okatani hier. Ich hoffe, dass alle die Foamstars Groovy Disco-Saison genießen. Ich möchte euch Einzelheiten zur neuen Saison „Mysterious Swing“ mitteilen, die am Freitag, dem 13. April, beginnt.

In Mysterious Swing wird der neue Foamstar Chloe Noir zu sehen sein. Chloe Noir ist ein Foamstar, der ein Sturmgewehr – das gerade Schaumschüsse abfeuern kann – mit Fähigkeiten kombiniert, um Gegner mithilfe ihres Bubble-Biests Ciel zur Strecke zu bringen. Sie beschießt alle ihre Feinde mit höchster Präzision.

Jeder kann Chloe Noir kostenlos freischalten, indem man im Season Pass auf Stufe 31 aufsteigt. Sie kann auch sofort für Benutzer freigeschaltet werden, die den Premium Pass kaufen, also seht euch unbedingt den Season Pass an!

Verdient XP durch Online-Spiele, das Abschließen von Missionen oder das Meistern von Herausforderungen, um in den Season Pass-Stufen aufzusteigen und Skins, Gegenstände und mehr kostenlos freizuschalten. Im Mysterious Swing Season Pass können Chloe Noir, ein Waffen-Skin für Jet Justice, ein Charakter-Skin für Mel T und mehr freigeschaltet werden. Durch den Kauf des kostenpflichtigen Premium-Passes könnt ihr noch mehr tolle Belohnungen freischalten. Spieler schalten beim Kauf sofort alle Belohnungen bis zu ihrer Season-Pass-Stufe frei.

Mysterious Swing führt Skill Gems als vierten Slot mit Bubble-Edelsteinen ein, die zur Stärkung eurer Foamstars verwendet werden. Die Effekte von Skill Gems unterscheiden sich zwischen den Foamstars, sodass Spieler die Fertigkeiten und Superstar-Fähigkeiten jedes einzelnen Foamstars verbessern können. Versucht, einen Skill Gems herzustellen, indem ihr Energiesteine verwendet, die ihr beim Spielen erhalten habt! Die bestehenden drei Bubble-Edelstein-Slots sind jetzt als Star Gems kategorisiert.

Mysterious Swing wird außerdem sowohl die Solo-Ranglistenparty Lonestar als auch die Team-Ranglistenparty Tribe-Vibe als zeitlich begrenzte Events anbieten.

Die Ränge sind in sieben Stufen eingeteilt: Bronze Star, Silver Star, Gold Star, Platinum Star, Diamond Star, Superstar und Party Legend. Sobald genügend Rangpunkte (RP) erreicht wurden, könnt ihr an Rangaufstiegsprüfungen teilnehmen.

Rangliste des Party Tribe-Vibe-Zeitplans

13. April 3:00 MESZ bis 20. April 3:00 MESZ

Ranglisten-Party-Lonestar-Zeitplan

20. April 3:00 MESZ bis 17. Mai 3:00 MESZ

In der neuen Saison wird es außerdem zwei Arten von Extrempartys geben und jede Veranstaltung zweimal während der Saison stattfinden. Alle Spieler werden mit Chloe Noir in der All Chloe Party kämpfen. Beim zweiten Event, der Bubbly Penguin Party, nutzen alle Spieler Penny Gwyn, während sie nur ihre beiden Fertigkeiten und die Superstar-Fertigkeit im Kampf nutzen können.

Während der gesamten Saison stellen wir im Abschnitt „Events“ des In-Game-Shops Gegenstände zur Verfügung, die kostenlos freigeschaltet werden können. Die Gegenstände werden jedes Wochenende aktualisiert, schaut also unbedingt im In-Game-Shop vorbei!

Wir hoffen, dass ihr euch darauf freut, ab dem 13. April beim Mysterious Swing dabei zu sein.