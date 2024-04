Großteil der Spielzeit 2023 floss in ältere Dauerbrenner wie Fortnite

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich veröffentlichte das niederländische Analyse-Unternehmen Newzoo einen Bericht mit Spielemarkt-Statistiken zum Jahr 2023. Die Daten basieren dabei auf der eigenen Performance-Analyse-Software und messen als wichtige Kennziffer die monatliche Zahl aktiver Spieler (MAU) und die verbrachte Zeit in einem Titel. Die Analyse soll das Tool bewerben, aber auch Trends für Firmen herausarbeiten.

Laut dieser Analyse ist die gesamte akkumulierte Spielzeit pro Jahresquartal insgesamt rückläufig. Seit dem ersten Datenpunkt im ersten Quartal 2021 (also noch mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie) sank die erfasste Gesamtpielzeit im Vergleich zum vorigen Quartal stets, mit Ausnahme vom vierten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023. Insgesamt ist die Gesamtspielzeit seit Anfang 2021 so um 26 Prozent zurückgegangen.

Bemerkenswert: Die Top-Ten-Spiele in puncto monatliche Spieler (siehe Titelbild) sind im Durchschnitt(!) sieben Jahre alt. Über 60 Prozent der Spielzeit sei dabei allein für Titel draufgegangen, die sechs Jahre und älter sind. Hauptverantwortlich: Dauerbrenner wie Fortnite (auf PC, PlayStation, Xbox und Switch auf Platz 1), Minecraft, League of Legends oder GTA 5 sowie Roblox, wenn man diese Software denn unter "Spiel" fassen möchte.

Von der Spielzeit, die auf Neuerscheinungen im Jahr 2023 entfiel, machten jährliche Serien wie Call of Duty und die ganzen Sportspiele von EA und 2K 15 Prozent aus. Laut der Analyse teilten die restlichen Neuerscheinungen 8 Prozent der Gesamtspielzeit auf. Newzoo formuliert positiv, dass auch dieser Anteil noch dicke reiche, um Erfolge zu ermöglichen. Als die stärksten fünf Neuerscheinungen werden Diablo 4, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Starfield und (das doch eigentlich 2022 erschienene) Elden Ring geführt. Zudem wird in der Auswertung unterstrichen, dass nur einer dieser Titel ein Live-Service-Game sei. Das damit gemeinte Diablo 4 ist aber unter den fünf Spielen auch das einzige, das den Sprung über die Ein-Prozent-Hürde schaffte (1,4 Prozent).

Zu weiteren interessanten Details gehört, dass Remakes sich messbar in einem erhöhten MAU-Wert für das Original niederschlagen, einmal bei der Ankündigung und nochmal deutlicher in der Zeit um den Release der Neuauflage. Ebenso sorgen "transmediale Kampagnen", etwa die Produktion einer Serie wie The Last of Us oder Filme zu einer Spielmarke, im Schnitt zu einem MAU-Anstieg von 35 Prozent, der auch drei Monate nach Erscheinen einer Adaption noch anhalte.

Trotz der nicht so rosigen Zahlen und trotz der Entlassungswellen, die letztes Jahr losgetreten wurden, gibt sich der leitende Analyst Tom Wijman im Geleitwort vorsichtig optimistisch: Es gäbe noch mehrere Wege, im Spiel zu bleiben und die wachsende Spielerbasis in Wachstumsmärkten soll auch eine Chance darstellen. Titel wie Baldur's Gate 3 würden zeigen, dass gut gemachte Spiele, die Tiefe bieten und zugleich ihre Spielerbasis verstehen und respektieren, am Markt noch Spuren hinterlassen.