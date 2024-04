The Crush House: Neues Spiel von Reigns-Studio und Devolver angekündigt

PC

Der renommierte Indie-Publisher Devolver Digital und das für die Kartespiel-Königreichs-Simulation Reigns bekannte Studio Nerial haben das nächste Projekt des Entwicklers angekündigt: In The Crush House spielt ihr die Produzentin einer Reality-TV-Serie im Jahr 1999.

Ihr wählt die Kandidaten, die analog zu Big Brother für eine Staffel gemeinsam in einem Haus leben müssen. Beim Filmen herrscht dabei eine Do-It-Yourself-Mentalität vor: Ihr haltet für die Quote mit eurer tragbaren Kamera drauf, wenn die Bewohner turteln oder sich unbeholfen prügeln. Kurze Einblicke hinter die Kulisse im Ankündigungstrailer und die eindringliche Warnung, nie mit den Kandidaten zu reden, lassen aber erahnen, dass in dieser Show nicht alles so ist, wie es scheint. Die Ankündigung nennt den Titel einen düster-komischen "Thirst-Person-Shooter".

The Crush House soll noch im Laufe des Jahres 2024 für PC erscheinen.