PM: CRUNCHYROLL ANIME-FRÜHLINGS-SEASON 2024 (Teil 2) (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

CRUNCHYROLL ANIME-FRÜHLINGS-SEASON 2024 (Teil 2)

– 40+ neue, wiederkehrende und fortlaufende Serien, von denen jede Woche neue Episoden gestreamt werden – darunter My Hero Academia, That Time I Got Reincarnated as a Slime, Sound! Euphonium, und mehr. –

Verfügbare Key Visuals und Titel-Assets befinden sich hier

Nach einer ersten Welle von Ankündigungen, gibt es Infos zu weiteren Titeln, die in diesem Frühjahr wöchentlich auf Crunchyroll simultan ausgestrahlt werden!

Die unten aufgeführten Termine beziehen sich nur auf die Premieren der neuen Simulcasts mit Untertiteln.

Synchronisationstermine werden via Crunchyroll News bekannt gegeben, sobald sie feststehen.

BEREITS AUF SENDUNG

RoOT/Route of OddTaxi

Die abgehärtete Detektivin Rena und Neuling Sato übernehmen eine unbedeutende Untersuchung. Der Job läuft gut, bis ein Ganove namens Dobu ihre Beweise stiehlt. Entmutigt nehmen sie einen Job an, bei dem sie das Leben eines Taxifahrers namens Odokawa untersuchen. Dabei werden sie in den Fall eines vermissten Mädchens, mit Gangstern, aufstrebenden Studenten und jeder Menge Überraschungen verwickelt.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Part 2 (Toei Animation)

Die jungen Krieger, die Göttin Athena beschützen, sind als Krieger des Zodiac bekannt und der Waise Seiya ist dazu bestimmt, Pegasus-Ritter zu werden. Athena wurde wieder in diese Welt geboren, aber diesmal unter der dunklen Prophezeiung, dass sie den Krieg gegen Poseidon und Hades verlieren und damit die Menschheit ins Verderben stürzt. Seiya stellt sich gegen die Prophezeiung und will Athena um jeden Preis beschützen, doch ein göttertötender Pfeil hat ihr Herz durchbohrt. Um ihr Leben zu retten, muss Seiya das Sanktuarium erklimmen und zwölf legendäre goldene Ritter besiegen – dafür hat er nur zwölf Stunden Zeit. Wird er es schaffen und was geschieht mit der dunklen Prophezeiung, falls er Erfolg haben sollte?

Studio Apartment, Good Lighting, Angel Included (Okuruto Noboru)

Shintaro Tokumitsu führt ein stinknormales Leben als Oberschüler allein in einem Studio-Apartment. Eines schicksalhaften Tages erblickt er ein Mädchen namens Towa auf seinem Balkon, die eine unglaublich reine und süße … ja, fast schon heilige Ausstrahlung hat. Nun, da sie seine neue Mitbewohnerin ist, hat er mehr als genug Zeit, ihrem mysteriösen Erscheinen auf den Grund zu gehen und erlebt dabei allerlei himmlische Situationen, die in seinem tristen Leben ein Leuchtfeuer entfachen …

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Staffel 3 (8bit)

Rimuru ist offiziell ein Dämonenlord geworden, nachdem er Clayman besiegt hat. Nach Walpurgis, dem Bankett der Dämonenfürsten, wird Rimurus Herrschaftsgebiet auf den gesamten Großen Wald von Jura ausgedehnt. In Erwartung einer Flut von Vertretern aller Rassen, die ihm ihre Aufwartung machen wollen, beschließt Rimuru, ein Fest zu veranstalten, um die Eröffnung von Tempest zu feiern und die Gelegenheit zu nutzen, neue Bürger zu gewinnen und den Dämonenlord Rimuru der Welt zu präsentieren. Im Heiligen Reich von Lubelius, der Heimat der monsterhassenden Sekte des Luminismus, erhält der Heilige Ritter Hauptmann Hinata eine Nachricht von Rimuru. Aber die Nachricht ist in Wirklichkeit eine gefälschte Kriegserklärung, die von einer unbekannten Partei geschickt wurde. Als Rimuru erfährt, dass Hinata auf dem Weg nach Tempest ist, trifft er eine Entscheidung… und damit beginnt für Rimuru eine neue Herausforderung: Er muss zwischen Freund und Feind unterscheiden, um eine ideale Nation zu schaffen, in der Menschen und Monster gemeinsam gedeihen können.

4. APRIL

A Salad Bowl of Eccentrics (SynergySP, Studio Comet)

Sousuke Kaburaya ist ein wenig erfolgreicher Privatdetektiv. Während eines Auftrags begegnet er Sara da Odin, einer magiebegabten Prinzessin aus einer anderen Welt. Schnell gewöhnt sie sich ans Leben in Japan, als sie mit Livia do Udis, einer Ritterin ihres Reiches, wiedervereint wird. Die positive Lebenseinstellung der beiden Mädchen färbt schon bald auf Sousuke und sein weiteres Umfeld ab.

6. APRIL

Dragon Raja -The Blazing Dawn- (HANABARA Animation)

Lu Mingfei ist ein typischer Oberschüler, der sich auf den Schulabschluss vorbereitet. Doch dann erhält er ein Annahmeschreiben der Cassell-Universität, für die er sich nicht einmal angemeldet hatte. Nach seiner Ankunft erfährt er, dass die Uni eine einfache Aufgabe erfüllt: Die Menschheit vor Drachen zu beschützen.

My Hero Academia: Memories (BONES)

Eine ausführliche Zusammenfassung der letzten sechs Staffeln von My Hero Academia in vier Episoden.

Tonari no Yokai-san (LIDENFILMS)

Willkommen in Fuchigamori, einem gemütlichen Städtchen, wo man übernatürliche Wesen als Nachbarn hat. Seit Generation haben die übernatürlichen Yokai und die Menschen hier ihren gemütlichen Lebensstil verteidigt. Also genieß den frischen Bergwind und lüfte ie mysteriösen Verbindungen, die hier versteckt sind.

7. APRIL

Sound! Euphonium Staffel 3 (Kyoto Animation)

Nach Kumiko Oumae’s sagenhaftem ersten Jahr mit dem Kitauji High School Ensemble, lassen die Ergebnisse des Clubs in ihrem zweiten Jahr alle entmutigt zurück. Doch Kumiko ist fest entschlossen, den Club umzukrempeln und bei den nationalen Meisterschaften Gold zu gewinnen. Sie nimmt ihre Rolle als Clubpräsidentin ernst und arbeitet mit dem Lehrer Noboru Taki zusammen, um das Ensemble in Form zu bringen. Sie werden die Goldmedaille bei den nationalen Meisterschaften mit nach Hause nehmen!

9. APRIL

Unnamed Memory (ENGI)

Oscar erklimmt einen tödlichen Turm und ersucht die Macht dessen Meisters – die Hexe des Azurblauen Mondes. Er hofft, dass ihre unglaubliche Magie den Fluch brechen kann, der jede Frau tötet, die er sich zur Gemahlin nimmt. Als der Prinz jedoch Tinashas Schönheit erblickt, dünkt ihm ein besserer Plan: Da sie sicher stark genug ist, um den Fluch zu überleben, möchte er stattdessen einfach sie zur Frau nehmen! Tinasha ist von der Idee nicht begeistert, willigt aber ein, ein Jahr lang mit Oscar im königlichen Schloss zu leben, während sie des Prinzen Fluch erforscht. Jedoch verbirgt das hübsche Gesicht der Hexe einige dunkle Geheimnisse, die langsam ans Tageslicht kommen …

10. APRIL

Date A Live V (Geek Toys)

Der gewöhnliche High-School-Junge Shido entdeckt ein mysteriöses Mädchen am Nullpunkt eines kürzlichen Weltraumbebens. Durch seine Schwester Kotori erfährt Shido, dass das Mädchen eines der Geister ist: mystische Kreaturen, die für die Weltraumbeben verantwortlich sind. Shido wird rekrutiert, um dabei zu helfen, die Geister zu „versiegeln“ um damit deren Bedrohung für die Menschheit zu beenden. Die Sache hat nur einen Haken: Die einzige Möglichkeit, einen Geist zu versiegeln, besteht darin, ihn dazu zu bringen, sich in einen selbst zu verlieben.

KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 (Drive)

Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Erst stirbt Kazuma auf die wohl unnötigste Art und Weise und dann begrüßt ihn auch noch Aqua, die nervigste aller Göttinnen im Leben nach dem Tod. Jetzt hat er zwei Optionen: 1.) Sich im Himmel ewig zu langweilen. Oder 2.) Mit einem Item seiner Wahl in einer echten Fantasywelt, in der es den Dämonenkönig zu töten gilt wiedergeboren zu werden. Schnell entscheidet sich der Vollblut-Gamer für die zweite Option und nimmt Aqua als sein „Wunsch-Item“ mit. Jedoch erweist sich die Göttin als absolut nutzlos! Und überhaupt läuft in dieser Welt einfach absolut nichts nach Plan…

13. APRIL

THE NEW GATE (Yokohama Animation Lab, CLOUD HEARTS)

Als ein Onlinespiel real wird und die Spieler im virtuellen Raum einsperrt, erhebt sich der Stärkste unter ihnen, Shin, um dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Aber unmittelbar nachdem er den Endboss, Origin, besiegt und alle befreit hat, wird Shin 500 Jahre in die Zukunft der Spielwelt befördert. Gewappnet mit unerreichter Stärke bricht der junge Schwertkämpfer zu einer legendären Reise auf.

5. MAI

My Hero Academia Staffel 7 (BONES)

Sein ganzes Leben schon träumt der junge Izuku davon, ein Superheld zu werden. Das wäre für sich genommen schon ein hohes Ziel – doch in einer Welt, in der 80 Prozent aller Menschen Superkräfte besitzen, scheint Izuku chancenlos. Denn anders als die meisten verfügt er nicht über eine sogenannte „Spezialität“. Doch das soll ihn nicht davon abhalten, seinen Traum zu verfolgen und sich an der angesehensten Superhelden-Akademie des Landes zu bewerben.

BALD VERFÜGBAR

YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master (Pierrot)

In der Welt von Yamauchi leben die Yatagarasu, ein Volk dreibeiniger Raben, die sich in Menschen verwandeln können. Die vier Regionen des Landes – Nord, Süd, Ost und West – werden von Adelsfamilien regiert. Yukiya, Sohn eines Dorfoberhaupts im Norden, wird einberufen, um dem Kronprinzen zu dienen. Mord, Mysterien und die Invasion eines unerwarteten Feindes erwarten euch in diesem Fantasy-Epos.

