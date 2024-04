PM: Die 5 meistgespielten Titel in Ubisoft+ Classics (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ubisoft+ Classics ist ein kuratierter Katalog von Ubisoft-Spielen, die ihr erkunden könnt. Ihr seid eingeladen, Abenteuer in den historischen Welten von England, Griechenland und Ägypten zu erleben, eure taktischen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, durch die Wildnis zu rasen und mehr. In der Bibliothek aus über 50 Standard-Edition-Titeln findet ihr bei Ubisoft+ Classics jeden Monat neue Inhalte.

Abonnenten können sic him April auf The Crew 2 und OddBallers freuen, im Mai auf The Settlers: New Allies und Watch Dogs und im Juni dann auf Anno 1800.

Ganz kürzlich ist For Honors neue Saison, Forged in War, zu Ubisoft+ Classics gekommen. For Honor lässt Spieler in den uralten Kampf von drei der berüchtigsten kriegerischen Fraktionen der Vergangenheit eintauchen: Ritter, Wikinger und Samurai. Und das neue Jahr bringt noch mehr an die Strände von Heathmoor. Forged in War fokussiert sich auf die Waffen, die die Helfen in For Honor nutzen, um im Kampf den Sieg zu erringen.

Zusätzlich zu For Honor findet ihr hier fünf der beliebtesten Spiele auf Ubisoft+ Classics:

An der englischen Küste werden plündernde Wikinger erwartet. Als Eivor kämpfen Spieler gegen die Sachsen, schmieden Bünde und bauen ihre Ravensthorpe-Siedlung auf. Eivor wird auch den Hidden Ones begegnen, die Eivor die Aufgabe geben, Mitglieder des mächtigen Order of the Ancients zu eliminieren, die alle Schichten der Gesellschaft infiltriert haben. Auf eurem Weg durch dichte Wälder, violette Heiden und uralte Städte werdet ihr viele Geheimnisse und Nebengeschichten aufdecken. Assassin’s Creed Valhalla gibt euch auch die Möglichkeit, Geschichten aus der nordischen Mythologie zu erleben – wobei auch da ein Assassin’s-Creed-Twist dabei ist.

Ghost Recon Breakpoint ist ein militärisches Survival-Spiel, in dem Spieler ihre Fähigkeit zu überleben, aber auch ihre Kompetenzen im offenen Kampf und Stealth testen müssen. Spieler übernehmen die Rolle eines Ghost-Agenten, der in die Aurora Archipelago geschickt wird, um verräterische Wölfe zu jagen. Aurora ist eine vielseitige Umgebung, in der ihr kalte Berge und trockene Wüsten findet, aber auch futuristische Städte. In jedem Biom gibt es einzigartige Vor- und Nachteile – damit müsst ihr kalkulieren, um zu überleben. Und natürlich Gegner auszulöschen, bevor sie überhaupt merken, dass sie in Gefahr sind.

Antón Castillo ist Yaras brutaler Diktator, der unermüdlich versucht, Viviro zu produzieren – eine vorgebliche Wunder-Krebsheilung. Dabei geht er über Leichen und zerstört Leben.

Dani Rojas hatte nicht vor, der Rebellion beizutreten, aber nachdem ein Versuch, Yara zu entkommen schrecklich daneben geht, schließt Dani Rojas sich der Libertad Guerilla in ihrem Kampf für die Freiheit von Yara an. Spieler erkunden Yaras unterschiedliche Regionen und Dani trifft auf viele Einwohner von Yara. Aber auch tierische Begleiter, die mitkämpfen: darunter Chorizo, der Hung, Guapo, das Krokodil und Chicharron, der Kampfhahn.

London steht in einer dystopischen nahen Zukunft vor dem Zusammenbruch. Die Untergrundhacker-Organisation DedSec wurde die Schuld für einen Bombenanschlag zugewiesen und muss jetzt daran arbeiten, ihren Ruf wieder herzustellen, London zurückzuerobern und die Einwohner vor der Polizei und organisierten Kriminalität zu beschützen. Der Twist ist, dass jeder Teil von DedSec sein kann – dank Watch Dogs: Legions einzigartigem Play-As-Anyone-Feature. Das bedeutet, dass Spieler alle NPC rekrutieren und dann spielen können, die sie in der offenen Welt treffen – ja auch die „bösen“. Jeder Charakter hat eine eigene Hintergrundgeschichte und eigene Fähigkeiten, eigene technische Tools und Waffen – wählt also sorgfältig die richtigen Mitglieder für euer Team, wenn ihr eine Mission plant.

Die US National Parks sind zu Spielplätzen für Extremsportler geworden – das ist die Idee von Riders Republic. Snowboarden oder Skifahren in den Bergen von Mammoth Summit, BMXen in Zion, mit dem Wingsuit durch den Bryce Canyon – und so viel mehr! Spieler können auch an Multiplayer Mass Races teilnehmen und gegen 64 andere Spieler antreten, um zu sehen, wer als erstes ins Ziel kommt.

Ubisoft+ Classics ist als eigenes Abo im Monat erhältlich und für Mitglieder von PlayStation Plus Premium und PlayStation Plus Extra schon enthalten.