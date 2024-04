PM: Die Gran Turismo World Series 2024 beginnt mit Online-Qualifikationsspielen am 17. April (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gran Turismo-Fahrer aufgepasst! Wir freuen uns, Einzelheiten zur Gran Turismo World Series 2024 bekannt zu geben. Macht euch bereit für eine weitere spannende Saison, wenn wir ein neues Format starten – der Nations Cup und der Manufacturers Cup bieten jeweils sechs Runden Online-Qualifikation.* Die Die besten Spieler nehmen an vier Live-Runden mit Zuschauern teil, die im Weltfinale gipfeln.

Montreal, Prag und Tokio wurden als Austragungsorte für die Runden 1–3 der Gran Turismo World Series bekannt gegeben. Der Austragungsort für das Weltfinale wird noch bekannt gegeben.

Die Gran Turismo World Series 2024 beginnt am Mittwoch, den 17. April. Jeder Spieler, der eine Kopie von Gran Turismo 7 für PlayStation 4 oder PlayStation 5 besitzt, kann an der Serie teilnehmen, indem er im Spiel in den Sportmodus wechselt. Sobald ihr dort angekommen seid, meldet euch für den Nations Cup an, bei dem ihr euer Heimatland oder eure Region repräsentiert, und/oder den Manufacturers Cup, bei dem ihr für euren Lieblingshersteller antretet.

Ab dem 17. April stehen zunächst die Online-Qualifikationsspiele für den Nations Cup an: sechs Runden, die über drei Wochen ausgetragen werden. Ab Mittwoch, dem 8. Mai, wechselt das Geschehen zum Manufacturers Cup, ebenfalls mit drei Wochen und sechs Runden Online-Qualifikation.

Am Ende der Online-Qualifikation werden die besten Spieler für die Teilnahme an den Live-Events ausgewählt. In einer Formatänderung für 2024 werden drei Live-Runden der Gran Turismo World Series zum Weltfinale am Ende der Saison führen.

Der Kalender für die Live-Events der Gran Turismo World Series 2024 sieht wie folgt aus:

Runde 1 – Montreal, Kanada | Samstag, 6. Juli

Runde 2 – Prag, Tschechien | Samstag, 10. August

Runde 3 – Tokio, Japan | Samstag, 28. September

Weltfinale – Datum und Ort werden noch bekannt gegeben

Fans, die nicht an den Live-Events teilnehmen können, werden nichts von der Action verpassen, da jede Runde live auf https://www.gran-turismo.com/world/live/ und https://www.youtube.com/@GRANTURISMOTV übertragen wird.

Zum Nations Cup werden die zwölf besten Spieler (fünf aus der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), je zwei aus den Regionen Mittel- und Südamerika, Nordamerika und Asien sowie einer aus der Region Ozeanien) eingeladen um an allen vier Live-Events teilzunehmen. Da der Nations Cup 2024 zu einem Einzelwettbewerb wird, werden die zwölf Teilnehmer in allen drei Runden der Gran Turismo World Series und im Weltfinale gegeneinander antreten. Die in jeder Runde gesammelten Punkte bestimmen den Gesamtweltmeister 2024.

Der Manufacturers Cup bleibt ein Teamwettbewerb, allerdings mit einer neuen Wendung für 2024. Den World Series-Partnern Toyota Gazoo Racing, Mazda und Genesis ist ein Startplatz bei jedem Live-Event garantiert. Die anderen Top-Hersteller aus dem Online-Qualifikationsranking bilden ein Gesamtfeld von 12. In den Runden 1–3 der Gran Turismo World Series wird jeder Hersteller durch seinen Top-Fahrer aus der entsprechenden Region vertreten, in der die Veranstaltung stattfindet – Amerika in Montreal, EMEA in Prag und Asien-Ozeanien in Tokio. Für das Weltfinale werden die drei Fahrer pro Team vereint, um gemeinsam anzutreten. Auch hier werden die Punkte addiert, um die Weltmeister zu ermitteln.

Die Gran Turismo World Series begann im Jahr 2018 und 2024 ist die siebte Saison der äußerst wettbewerbsintensiven SIM-Rennmeisterschaften. Im Jahr 2023 fand in Barcelona ein spannendes Weltfinale vor einem lebhaften Publikum statt.

Es war ein unerwarteter und allererster Sieg für das Team Nissan im Manufacturers Cup, bei dem Ryota Kokubun (JPN), Mehdi Hafidi (FRA) und Mateo Estevez (ARG) die Trophäe mit nach Hause nahmen. Team Mercedes-AMG und Team Genesis komplettierten das Podium.

Im Nations Cup dominierte Team Spanien vor seinem enthusiastischen und lautstarken Heimpublikum. Zu den erfahrenen Coque López und Jose Serrano gesellte sich der aufregende, junge Neuzugang Pol Urra ins Team, um einen beeindruckenden Sieg vor Team Japan und Team Brasilien zu verbuchen.

„Wir hatten ein fantastisches Jahr 2023 mit zwei großartigen Events“, kommentierte Kazunori Yamauchi, Produzent der Gran Turismo-Reihe. „Wir wollten die Zahl der Live-Events für 2024 erhöhen und deshalb freue ich mich über das neue Format, das wir haben. Durch die frühzeitige Festlegung der Teilnehmer für alle Veranstaltungen erhalten die Fans eine echte Gelegenheit, unsere talentierten Fahrer kennenzulernen und sie durch die Saison zu begleiten. Wir werden an einigen großartigen Veranstaltungsorten sein und freuen uns auf weitere Veranstaltungen mit der gleichen fantastischen Atmosphäre wie letztes Jahr in Barcelona und natürlich auf weitere hervorragende Rennen.“

Michelin, Toyota Gazoo Racing (TGR), Genesis, Mazda, Brembo und Fanatec setzen ihre Unterstützung als offizielle Partner der Gran Turismo World Series im Jahr 2024 fort.

Die Gran Turismo World Series steht allen Spielern mit einer PS Plus-Mitgliedschaft für die Online-Runden über den „Sport“-Modus in Gran Turismo 7 offen. Die Online-Qualifikationsturniere sind in einem Ligaformat mit drei Gruppen organisiert, die durch Fahrerbewertungen bestimmt werden, sodass die Spieler in Rennen gegen Gegner mit ähnlichem Niveau antreten. Die Qualifikation für die Live-Events unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Spieler im Spiel lesen und akzeptieren können.

*Für die Teilnahme sind eine Internetverbindung und eine PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich