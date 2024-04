PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammlerstücke für April 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation Stars-Mitglieder! Macht euch bereit für eine Reihe von Kampagnen im April. Von postapokalyptischen Abenteuern über Virtual-Reality-Titel bis hin zu gemütlichen Spielen zum Entspannen – wir haben ein vielfältiges Angebot. Entdeckt faszinierende Rätselspiele, schaltet digitale Sammlerstücke frei und erlebt neue Herausforderungen. Sehen wir uns die Details an.

Verfügbar ab 1. April

Der PlayStation Plus-Spielekatalog enthält Hunderte von Spielen für Extra- und Premium-/Deluxe-Mitglieder. Dieser Monat steht ganz im Zeichen der postapokalyptischen Welten. Spielt eines der unten aufgeführten Spiele, um 50 Punkte zu sammeln.

– Days Gone [PS4]

– Death Stranding [PS4 und PS5]

– Doom Eternal [PS4 und PS5]

– NieR Replicant ver.1.22474487139… [PS4 und PS5]

Verfügbar ab 2. April

Seht euch die diesmonatige Auswahl an Spielen aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog an. Spielt eines davon, um 50 Punkte zu sammeln.

– Immortals of Aveum [PS5]

– Minecraft Legends [PS4 und PS5]

– Skul: The Hero Slayer [PS4]

Verfügbar ab 11. April

Die PlayStation VR2-Spielebibliothek wächst weiter. Kauft eines der unten aufgeführten Spiele und sammelt 50 Punkte.

– Legendary Tales [PS5]

– Pavlov [PS5]

– Arizona Sunshine 2 [PS5]

– Beat the Beats VR [PS5]

Verfügbar ab 15. April

Reisen wir zurück ins Jahr 2017. Nur für registrierte Eigentümer einer PlayStation 4-Konsole – Silber erhältlich. Spielt ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel und schaltet euer limitiertes digitales Sammlerstück PlayStation 4-Konsole – Silber frei.

Verfügbar ab 16. April

Spielt Tales of Kenzera: ZAU, sammelt die “A Once Black Sky”-Trophäe und schaltet euer digitales Sammlerstück frei.

Verfügbar ab 17. April

Es ist Zeit für gemütliche Spiele. Entspannt euch mit uns und startet eines der unten aufgeführten Spiele, um euer digitales Sammlerstück freizuschalten.

– Song of Nunu: A League of Legends Story [PS4 und PS5]

– Disney Dreamlight Valley [PS4 und PS5]

– I Am Setsuna [PS4]

– Lemon Cake [PS5]

Verfügbar ab 18. April

In diesen Rätselspielen könnt ihr geheimnisvolle Orte erkunden und dabei eure Fähigkeiten im Rätsellösen auf die Probe stellen. Spielt eines der unten aufgeführten Spiele, um euer nächstes und mysteriöses digitales Sammlerstück freizuschalten.

– The Gardens Between [PS4 und PS5]

– I Am Dead [PS4 und PS5]

– Life of Delta [PS5]

Öffnet die PlayStation App, um euch alle PlayStation Stars-Kampagnen des Monats anzusehen. Noch kein PlayStation Stars-Mitglied? Hier erfahrt ihr mehr über PlayStation Stars und könnt kostenlos Mitglied werden.