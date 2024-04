PM: Frühlingsangebote 2024: 12 großartige PlayStation-Spiele unter 10 Euro (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor wenigen Tagen sind die großen Frühlingsangebote im PlayStation Store gestartet. Rund 3700 Angebote sind bis zum 25. April verfügbar, worunter sich echte Preisknaller befinden. Wir haben ein paar davon für euch herausgesucht, die besonders lukrativ sind. Für jeden Spieler-Typ ist etwas dabei!

Die Angebotszeit für zwei unserer Tipps endet bereits am 10. April.

Losgelöst von der Erde: Verkörpert eine Astronautin, die im Weltall ums Überleben kämpft. Ohne Erinnerungen muss sie in einem beschädigten Raumanzug herausfinden, warum ihre Raumstation zerstört wurde. Sucht im Wrack nach überlebenswichtigen Ressourcen und repariert das Notfallfluchtfahrzeug, um auf die Erde zurückzukehren.

ADR1FT

19,99 Euro 4,99 Euro

Ein Hardcore-Flasher, den ihr aus der First-Person-Perspektive verfolgt. Geboten wird blitzschnelle Nahkampf-Action in einer düsteren Cyberpunk-Welt. Eure Aufgabe ist es, die oberste Etage des Dharma-Turms zu erreichen. Dort wollt ihr Rache am berüchtigten Schlüsselmeister nehmen.

Ihr spielt den stärksten Klingenkämpfer, der jemals erschaffen wurde. Mit eurem Katana metzelt ihr eure Feinde nieder und nutzt zahlreiche Spezial-Techniken, um am Leben zu bleiben. Unter anderem könnt ihr dank euren übermenschlichen Reflexen gegnerischen Kugeln ausweichen.

Ghostrunner

29,99 Euro 8,99 Euro

Für die nachfolgenden Angebote habt ihr noch bis zum 25. April Zeit:

Ein Multiplayer-Spiel, das euch hinter die Maske eines Kriegers schlüpfen lässt, der das fiktive Land Adal durchstreift. Beweist in anspruchsvollen Nahkämpfen, was ihr drauf habt. Wer sich für Martial Arts interessiert, dürfte hiermit gut bedient sein.

In einer offenen Spielwelt trefft ihr ständig auf andere Spieler, die ihre Kampflust ausleben möchten. Bietet ihnen die Stirn und meistert das komplexe Kampfsystem. Ihr dürft euch ein komplett eigenes Kombo-System erstellen, das ihr stetig erweitert. Sammelt dafür Erfahrungspunkte, indem ihr Gegner besiegt. Dies ist leichter gesagt als getan, denn um zu einem Kampfkunst-Profi zu werden, müsst ihr fleißig trainieren!

Absolver: Downfall

29,99 Euro 5,99 Euro

Erlebt eine mysteriöse Welt voller Magie. Unzählige Schätze, verlorene Geheimnisse und fantastische Kreaturen warten auf euch.

Euer Charakter lässt sich komplett frei entwickeln. Passt das Aussehen nach eurer Vorstellung an und wählt eure Fähigkeiten aus. Anschließend begebt ihr euch auf eine spannende Reise und meistert zahllose Aufgaben. Sowohl Kämpfen, diplomatisches Handeln als auch Täuschen sind mögliche Optionen. Das Schicksal dieser Welt beeinflusst ihr zudem, indem ihr Freundschaften schließt oder andere hintergeht – ganz, wie ihr wollt.

GreedFall – Standard Edition

34,99 Euro 8,74 Euro

Ein echter RPG-Klassiker: Durchstreift mit dem Dieb Zidane, Prinzessin Garnet von Alexandria,Schwarzmagier Vivi und Co. eine farbenfrohe Fantasiewelt. Gemeinsam lüften sie die Geheimnisse rund um einen mysteriösen Kristall und anschließend um ihre eigene Herkunft. Außerdem kriegen sie es mit einer bösartigen Macht zu tun, die den Planeten bedroht.

Die PS4-Version enthält zusätzliche hilfreiche Features. Dazu zählen eine HD-Grafik, automatisches Speichern, Zufallsbegegnungen ausschalten, der Turbo-Modus und mehrere Trophäen.

FINAL FANTASY® IX Digital Edition

20,99 Euro 8,39 Euro

Eine Kollektion, die sich aus vier legendären “Castlevania”-Spielen zusammensetzt. Alle enthaltenen Klassiker haben neue Funktionen erhalten, darunter eine Rückspul-Funktion und Schnelles Speichern.

Obendrauf bekommt ihr noch diese Inhalte:

— Nie veröffentlichte Zeichnungen und Grafiken

— Eine Enzyklopädie

— Ein Musik-Player mit allen Songs

— Eine ROM-Regionsauswahl mit den verschiedenen Versionen

Die enthaltenen Spiele sind “Circle of the Moon” (2001), “Harmony of Dissonance” (2002), “Aria of Sorrow” (2003) und “Vampire’s Kiss” (1995). Kämpft hier gegen das Böse und absolviert bockschwere Herausforderungen.

Castlevania Advance Collection

19,99 Euro 9,99 Euro

In der nahen Zukunft spielt ihr einen Elite-Undercover-Agent namens Adam Jensen. Ausgestattet mit frei wählbaren Hightech-Waffen und -Augmentierungen zieht er los, um eine globale Verschwörung aufzudecken.

An abwechslungsreichen Schauplätzen müsst ihr immer wieder wichtige Entscheidungen treffen, die den Ausgang der Geschichte bestimmen. Wie ihr eure Ziele erreicht, entscheidet ihr selbst: Kämpft, schleicht, führt Dialoge und hackt Systeme. Eure Waffen könnt ihr nach und nach individualisieren, zudem eure Augmentierungen nach eigener Vorstellung anpassen. Des Weiteren schaltet ihr mit steigendem Fortschritt neue Fähigkeiten frei und verbessert eure Talente.

Deus Ex: Mankind Divided

29,99 Euro 4,49 Euro

Die sechs ersten Spiele mit Capcoms ikonischem Bomber neu aufgelegt! Hier bekommt ihr zu spüren, was Mega Man zu einer beliebten Kultfigur gemacht hat. Als Bonus dabei sind der Museum-Modus und der Challenge-Modus. Ersteres bietet eine umfangreiche Artwork-Sammlung, letzteres vereint Gameplay-Elemente aus allen sechs Spielen und bietet Herausforderungen unterschiedlicher Art.

Mega Man Legacy Collection

14,99 Euro 5,99 Euro

Die Survival-Horror-Sensation mit allen bisherigen DLCs und neuen Funktionen. Spielt Jill Valentine, die auf einem Geisterschiff im Mittelmeer nach ihrem früheren Gefährten Chris Redfield sucht. Dabei lernt sie die Wahrheit über die Zerstörung einer schwimmenden Stadt kennen. Alternativ könnt ihr euch noch im Raubzug-Modus gemeinsam mit Freunden einem blutigen Überlebenskampf stellen.

RESIDENT EVIL REVELATIONS

19,99 Euro 4,99 Euro

Die “Serious Sam”-Schöpfer präsentieren euch hiermit ein Rätsel-Abenteuer in der First-Person-Ansicht. Ihr steuert ein KI-Wesen, das in einer Simulation immer schwieriger werdende Rätsel lösen muss – über 120 Stück insgesamt. Erzählt wird dabei eine Geschichte, die sich um die menschliche Zivilisation und fortschrittliche Technologie dreht. Seid euch bewusst: Die Entscheidungen, die ihr hierbei trefft, ziehen immer Konsequenzen nach sich.

The Talos Principle

29,99 Euro 4,49 Euro

Das jüngste Abenteuer von Lara Croft! Hier erfüllt die ikonische Videospiel-Heldin ihr Schicksal und wird endgültig zu Tomb Raider. Erkundet in ihrer Haut einen gefährlichen Dschungel, aufregende Unterwasserwelten, finstere Höhlen und verzweigte Tunnel. Eure Aufgabe: In der weiträumigsten Spielwelt der gesamten Reihe eine verborgene Stadt finden. Um eure Feinde unbemerkt zu eliminieren, könnt ihr euch mit Schlamm tarnen.

Neben dem Hauptspiel sind alle sieben Herausforderungsgräber und alle DLC-Gegenstände enthalten. Zu Letzterem zählen Waffen, Outfits und Fähigkeiten.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

39,99 Euro 9,99 Euro

Ein Science-Fiction-Horrorspiel, das euch in die Tiefen des atlantischen Ozeans führt. Entwickelt von den “Amnesia”-Machern. Hinter jeder Ecke warten Gefahren auf euch: Verdorbene Menschen, entsetzliche Kreaturen, verrückte Roboter und dann auch noch eine allgegenwärtige Künstliche Intelligenz. Schafft ihr es nicht, sie zu überlisten, solltet ihr zwingend die Beine in die Hand nehmen.

SOMA

28,49 Euro 4,27 Euro