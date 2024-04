Hollow Knight - Silksong: Zeichen für nahenden Release mehren sich

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Schon lange warten Fans auf die immer wieder verschobene Fortsetzung des knackigen und mit reichlich Geheimnissen angefüllten Metroidvanias Hollow Knight. Doch das Warten könnte bald ein Ende haben.

Noch hat Hollow Knight - Silksong keinen offiziellen Release-Termin, doch zwei Dinge sorgten in den vergangenen Tagen für Hoffnung, dass das Erscheinungsdatum nicht mehr in weiter Ferne liegt: Am 1. April 2024 ging die Xbox-Store-Seite für Silksong online, wo der Titel nun auch vorbestellt werden kann. Findige User suchen auch gerne in den Datenbanken von Altersfreigabe-Organisationen rund um den Globus nach Lebenszeichen zu Spielen und im Fall von Silksong wurde nun ausgegraben, dass der Titel in Südkorea die Altersfreigabe "12" erhalten habe, laut Screenshots sogar schon Ende Februar diesen Jahres.

Wenn Indie-Entwickler Team Cherry tatsächlich bald offiziell den Erscheinungstermin verkünden sollte, werdet ihr es hier erfahren.