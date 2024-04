PM: Der rasante Weg zum Sieg – im neuen Gameplay-Trailer zu Windblown (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der rasante Weg zum Sieg – im neuen Gameplay-Trailer zu Windblown

Bordeaux, Frankreich – 3. April 2024 – Motion Twin, die Indie-Entwickler hinter dem Schurken-Hit Dead Cells, haben heute einen neuen Blick auf ihr neuestes Spiel – Windblown – gewährt. Mit explosiver, rasanter Einzelspieler- und Koop-Action lädt Windblown die Spieler und Spielerinnen dazu ein, wie ein Blitz zu rasen und gefährliche Feinde zu vernichten, wenn es später in diesem Jahr auf Steam Early Access erscheint.

Den neuen Gameplay-Trailer gibt es hier zu sehen:

In Windblown springen die Spieler blitzschnell durch riesige, sich ständig verändernde Inseln am Himmel, während sie eine Vielzahl von mächtigen Waffen einsetzen, um die Sentinels zu vernichten – tödliche Schergen des Vortex, die ihre Heimat bedrohen. Die Bewegung ist einfach und doch präzise: Mit Sprüngen wird der Spieler zwischen schwebenden Inseln und Plattformen hin- und hergeschleudert, weicht tödlichen Angriffen der Sentinels aus und bewegt sich auf die nächste unausweichliche Begegnung zu. Vom ersten Sprung ins Autumn-Biom und darüber hinaus müssen die Spieler zahllose Gegner besiegen und dabei verschiedene Objekte (Weapons, Trinkets, Gifts und Fish) einsammeln, die ihnen dann dabei helfen, das volle Potenzial ihres Leapers zu entfalten.

Während eines Durchgangs können die Spieler in Windblown ein vielfältiges Waffenarsenal entdecken, mit dem sie ihre Expeditionen ins Unbekannte individueller gestalten können. Ob in versteckten Schatztruhen gefunden oder von besiegten Bossen fallen gelassen, jede Waffe hat einen einzigartigen Rhythmus und Stärken, die bei der Entwicklung des idealen Spielstils berücksichtigt werden müssen. Mit zwei Waffen, die jederzeit durch einfaches Drücken von Knöpfen zur Verfügung stehen, und einfach auszulösenden Alternativ-Attacke , die den geheimen Zug einer Waffe freisetzen, wenn man die andere während eines Kampfes benutzt, werden die Spieler dazu ermutigt, ihren Spielstil zu variieren und auf dem Weg nach vorne auf Zack zu bleiben. Kristallisierende Angriffe können auch verwendet werden, um Feinde mit mächtigen Finishern zu vernichten, die die eigene Energie auffüllen und mehr Belohnungen bringen – ein perfektes Werkzeug, um die Chancen im Der Wirbel zu maximieren, das nur noch mächtiger wird, wenn man sich mit anderen Spielern über das kooperative Online-Spiel synchronisiert. Besiegte Leaper kehren in ihre Heimat im Himmel zurück, um sich neu zu gruppieren und sich auf ihr nächstes Abenteuer vorzubereiten – um sich dann erneut in die Gefahr zu begeben und eine weitere Chance auf den Sieg zu erhalten. Und das entweder allein oder im Online-Koop, je nach persönlicher Vorliebe.

Zusätzlich können sogenannte Trinkets gesammelt und während eines Laufs freigeschaltet werden, mit denen die Leaper die Umgebung mit explosiven Bomben, eiskalten Frostnovas oder giftigen Giftwolken verwüsten können. Es können auch Geschenke freigeschaltet werden, die nützliche passive Boni bieten, die den Spielstil weiter verbessern, wie z. B. zusätzliche Pfeile, die bei jedem Waffentreffer auf den Feind abgefeuert werden, doppelte Alternativ-Attacken , die es geschickten Spielern ermöglichen, diese mächtigen Moves zu verketten, oder Boni, die einen nach dem Töten eines Feindes heilen.

Darüber hinaus können auf der Reise auch Fische freigeschaltet werden, die über äußerst nützliche Fähigkeiten verfügen und den Wächtern mit Sicherheit ihren Stempel aufdrücken werden. Der Gobbling-Fisch kann zum Beispiel in einer geraden Linie entlanghüpfen und einen Feind in seinem Weg verschlucken, was die perfekte Gelegenheit bietet, nach vorne zu springen und den verschlungenen Feind anzugreifen (was außerdem den Bonus-Effekt hat, dass er zusätzliche Belohnungen gewährt, wenn er getroffen wird). Fische haben eine lange Abklingzeit zwischen ihren Einsätzen, so dass ihre Effektivität eine ganz neue Bedeutung erhält, wenn sie im Online-Kooperationsspiel mit der Macht zusätzlicher Leaper kombiniert werden, wobei jeder Spieler seine eigene einzigartige Fisch-Fähigkeit zum perfekten Zeitpunkt einsetzen kann. Diese Synergie aus Waffen, mächtigen Angriffen und Kombos, Trinkets, Geschenken und Fischen kann sich so zusammenfügen, dass der Spielstil eines jeden Spielers bei jedem Spiel zu einem ganz eigenen wird – und er kann auf das Maximum gesteigert werden, wenn sich Spieler mit anderen zusammenschließen, um besonders mächtige Kombinationen zu bilden.

Die Entwicklung von Windblown, das im Laufe des Jahres im Early Access veröffentlicht wird, beinhaltet eine aktive Einbindung der Community, deren Feedback und Vorschläge wesentlich zur Verfeinerung des aufregenden Spielerlebnisses beitragen. Die Closed-Alpha-Phase von Windblown wurde vor kurzem abgeschlossen, wobei eine Reihe wichtiger Verbesserungen in das Spiel integriert wurden, die auf das Feedback der Spieler zurückgehen. Darunter verstärkte Versionen von Alternativ-Attacken sowie neue und überraschende Arten von Gegnerbegegnungen, die die Spieler auf Trab halten. Spieler, die an dem nächsten geschlossenen Playtest teilnehmen wollen, können sich auf der offiziellen Website des Spiels unter www.windblown.game für weitere Informationen anmelden.

Windblown erscheint 2024 im Steam Early Access. Fans können das Spiel schon jetzt auf die Wunschliste setzen und die Entwicklungsupdates auf der Community-Seite verfolgen. Dort gibt es auch die Gelegenheit, das Spiel in kommenden Beta-Tests auszuprobieren und dem Team von Motion Twin wichtiges Feedback zu geben.

Über Motion Twin:

Motion Twin ist eine unabhängige Spielestudio-Arbeiter*innen-Kooperative aus Frankreich. Wir halten die Maschinen seit 2001 am Laufen und werden das weiter tun, solange Menschen unsere Spiele spielen. Unser letztes Spiel, Dead Cells, brachte Freud und Leid zu mehr als 10 Millionen Spieler*innen auf der ganzen Welt.