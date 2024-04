Eternal Strands: Ex-Creative-Director von Dragon Age kündigt neues Spiel an

PC Xbox X PS5

Das kanadische Studio Yellow Brick hat seinen Debut-Titel Eternal Strands mit einem ersten Trailer angekündigt. Darin kämpft ihr gegen haushohe Riesen, die sogenannten Arks.

Als Inspirationen nennt Yellow Brick Games zum einen Shadow of the Colossus und Monster Hunter. Zum anderen soll ähnlich wie in The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom eine Physiksimulation eine größere Rolle spielen. Mithilfe eines magischen Mantels erzeugt die Heldin Eis, schießt Flammen oder nutzt Telekinese, um beispielsweise Bäume aus dem Boden zu reißen. Im Trailer seht ihr, wie Wölfe dank der zuletzt genannten Fähigkeit einen Freiflug durch die grünen Landschaften geschenkt bekommen und wie ein Eisstrahl eine Brücke über einen Spalt erschafft oder einen der besagten Arks einkeilt. Auch extremes Wetter sollt ihr im Kampf zu euren Gunsten nutzen können. Der Release von Eternal Strands ist für das Jahr 2025 geplant.

Entwickler Yellow Brick Games wurde von Industrie-Veteranen gegründet. Der bekannteste Name darunter dürfte Chief Creative Officer Mike Laidlaw sein, der bei Dragon Age - Origins und Dragon Age 2 als Lead Designer mitwirkte und nach Erscheinen des zweiten Teil Creative Director der Reihe wurde, bis er 2017 Bioware verließ. Nach einem kurzen Zwischenspiel bei Ubisoft wurde er Mitgründer des Studios Yellow Brick Games, das unter anderem von weiteren ehemaligen Ubisoft-Angestellten ins Leben gerufen wurde. Laidlaw sagt selbst, dass Eternal Strands sehr anders ist als die Spiele, an denen er zuvor gearbeitet hat. In dem neuen Titel wird es auch weniger düster zugehen als in Dragon Age. Laidlaw hebt ein Gefühl von Spaß und Spannung hervor, das die Fantasy-Welt von Eternal Strings erzeugen will, die auch zum Experimentieren mit den magischen Fähigkeiten einladen soll.