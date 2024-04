Flintlock: 9 Minuten kommentierte Gameplay-Szenen aus dem "Souls-lite"

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das in Neuseeland beheimatete Studio A44 Games ist bekannt für das Soulslike Ashen und veröffentlicht in diesem Jahr mit Flintlock - The Siege of Dawn sein nächstes Werk.

In einem neuen Gameplay-Video seht ihr neun Minuten lang Szenen aus dem Spiel, die von Entwicklern kommentiert werden. Dabei erfahrt ihr mehr zur Story, in der ihr ausgesandt werdet, um Götter zu töten. Das Team stellt auch die Besonderheiten der Kampfmechanik vor. A44 Games orientierte sich dabei wieder an der Dark Souls-Formel, allerdings nutzt die Heldin Nor Vanek neben Nahkampfwaffen auch eine archaische Pistole und ist überaus agil, weshalb die Entwickler das Kampfsystem als "Souls-lite" bezeichnen.