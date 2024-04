PS Plus: Essential-Spiele im April 2024 mit Immortals of Aveum

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Immortals of Aveum ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im PlayStation Blog wurden die neuen Titel bekannt gegeben, die seit dem 2. April 2024 im Zuge eines PS-Plus-Abos ohne weitere Kosten in die Bibliothek aufgenommen werden können. Neben dem Action-Strategie-Mix Minecraft Legends und dem 2D-Roguelite Skul - The Hero Slayer ist auch Immortals of Aveum verfügbar, das letztes Jahr vom unabhängigen Entwickler Ascendant Studios unter dem Label EA Originals erschien.

Die Trailer und das optische Design des aufwändig produzierten Magie-Shooters konnten im Vorfeld des Erscheinens keine rechte Vorfreude aufbauen und dazu ging Immortals of Aveum im Erscheinungsfenster zwischen Baldur's Gate 3 und Starfield sang- und klanglos unter. Kurze Zeit später gab der Entwickler Ascendant Studios bekannt, rund 45 Prozent der Belegschaft entlassen zu müssen.

Allerdings hat der Immortals of Aveum aktuell auf Steam zu 74 Prozent positive Reviews und es gab auch Kritikerstimmen, die Lob in den Bereichen Story, Feinheiten der Kampfmechanik und Raum zur Erkundung in den linearen Abschnitten aussprachen. Ein Anspieltermin vor Erscheinen machte auf Benjamin Braun in der Preview dagegen weniger Eindruck.