Gothic-Fan-Remaster in Unreal Engine erhält Erlaubnis von THQ Nordic

Fan-Remakes sind oft ein schwieriges Unterfangen. Nicht nur in technischer, sondern auch in rechtlicher Hinsicht. Nicht selten scheitern die mit großen Ambitionen gestarteten Projekte schon kurz nach der Ankündigung, weil ein Anwaltsschreiben ins Haus flattert das die Fortführung unmöglich macht. Vor allem, wenn es sich um Marken eines japanischen Konzerns handelt, der mit „N“ anfängt und mit „intendo“ aufhört.

THQNordic zeigt diesbezüglich hingegen eine bemerkenswert entspannte Haltung. Trotz der laufenden Arbeiten an einem Gothic-Remake hat der österreichische Publisher einer Gruppe russischer Fans die Genehmigung erteilt, ein Remaster zu entwickeln, das Gothic 1 auf die Unreal Engine 4 portiert. Einzige Bedingung ist, dass die Spieler das Original auf Steam besitzen. Im World of Gothic-Forum erläutert das der Community Manager von THQ Nordic mit dem Benutzernamen T-Moor folgendermaßen:

Wir haben einfach im Internet dieses Projekt gefunden und der Ersteller wollte das für alle in VK (Vkontakte, Russische Facebook) freigeben. […] Dieses Project hat auch Files aus dem Originalspiel und wir wollten die Ausweitung davon kontrollieren. Eine der Varianten wäre das in Steam zu implementieren. So jeder, der das Original in Steam hat, kann diesen Fan-Port-Remaster auch probieren […] Wir haben niergendwo dieses Projekt angekündigt, deswegen ist es nur eine Kompromise, wo wir nicht wollten, dass der Autor seine 2-jährige Arbeit verliert.

Ziel des Projektes ist es, den Rollenspielklassiker auf eine technisch solide Basis zu stellen, ohne in den Spielablauf einzugreifen. Das Spiel ist bereits spielbar, verwendet aber noch die Originalgrafiken von 2001, die nach und nach modernisiert werden sollen. Am Ende der News haben wir ein Video eingebunden, das einen ersten Eindruck vermittelt. Wie man das Spiel installiert, erklärt der in den Quellen verlinkte Beitrag im World of Gothic-Forum.