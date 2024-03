Guild Wars 3: NCsoft bestätigt Entwicklung

PC MacOS

[Das Teaserbild zeigt Concept Art zu Guild Wars 2]

Laut einem Bericht auf der Website des südkoreanischen Online-Magazins Inven hat Park Byung-moo, co-CEO von NCsoft, während einer Aktionärsversammlung auf Nachfrage bestätigt, dass mit Guild Wars 3 sich eine Fortsetzung des vor 12 Jahren veröffentlichten und bis heute beliebten Vorgängers Guild Wars 2 bei ArenaNet in Entwicklung befindet. Diese Äußerung stieß bei Entwickler ArenaNet jedoch nicht unbedingt auf Gegenliebe, wie die Website MMORPG.com durch Nachfrage in Erfahrung gebracht haben will. Dort wurde die Entwicklung weder bestätigt noch verneint, vielmehr sprach man über den aktuellen Fokus auf Guild Wars 2, die Erweiterungsroadmap, neue Inhalte und das nächste große Update Ende Mai 2024. Zusätzlich gab ArenaNet zu Protokoll:

Als aktives Spielestudio führen wir ständig interne Sondierungsarbeiten für mögliche zukünftige Titel durch, die wir erstellen möchten. Derzeit haben wir jedoch nichts zu bestätigen. Der Fokus des Teams liegt auf der Entwicklung von Guild Wars 2, einschließlich der nächsten Erweiterung des Spiels, über die wir bald sprechen möchten.

In der Guild Wars-Community und der aktiven Spielerschaft wurde die Nachricht kontrovers aufgenommen. Einige Fan-Websites und diverse Reddit-Threads zeichnen ein heterogenes Bild, so würden sich einige Spieler freuen, dass nach über 12 Jahren ein neues Guild Wars entsteht und die in die Jahre gekommene Software modernisiert und die Geschichte fortgesetzt oder gar eine neue erzählt wird. Auf der anderen Seite wird Kritik laut, dass ArenaNet und NCsoft sich womöglich bald von Guild Wars 2 lösen und die jahrelange Bindung und der Aufbau einer beispiellosen und treuen Community, die nach über einem Jahrzehnt immer noch aktiv am Ball bleibt und das MMO-Rollenspiel mit Leben erfüllt, mit Füßen getreten und die Server in absehbarer Zeit abgeschaltet werden könnten.

Guild Wars 2 (zum GG-Test von Karsten Scholz + Test-Update mit Wertung 8.5) erschien Ende August 2012 als stark erweiterte und modernisierte Fortsetzung des Ende April 2005 erschienenen MMO-RPGs Guild Wars und konnte über die Jahre eine große Fangemeinde sowohl in Asien als auch im Rest der Welt bis heute begeistern. Weitere Details zu Guild Wars 3, Entwicklungsstand oder gar Releasezeitraum wurden vorerst nicht genannt.