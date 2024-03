PM: Digitale Vorbestellungen für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! jetzt möglich (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Digitale Vorbestellungen für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! jetzt möglich

– Wer die digitale Edition vorbestellt, erhält drei Premium-Tickets zum Start –

IRVINE, Kalifornien – 28. März 2024 – SEGA® gab heute bekannt, dass digitale Vorbestellungen für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! ab heute über den Nintendo eShop möglich sind. Das Spiel erscheint am 26. April 2024 in Europa und Amerika.

Details zur digitalen Edition enthüllt

Wer die digitale Edition von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! (59,99 EUR UVP) im Nintendo eShop bestellt, erhält folgende Inhalte:

*Stempel (stamps) werden für die Spielerkommunikation im Spiel verwendet und können im Spielmodus „Sweep the Board“ eingesetzt werden.

Außerdem erhalten alle, die die digitale Ausgabe vor dem 26. April vorbestellen, zum Start des Spiels 3 Premium-Tickets! Premium-Tickets sind digitale Gegenstände, die gegen eine Vielzahl von Belohnungen im Spiel eingetauscht werden können und auch im normalen Spielverlauf frei verdient werden können.

Eine physische Standardausgabe des Spiels ist ebenfalls zur Vorbestellung erhältlich.

Darüber hinaus kündigte SEGA in den sozialen Medien an, dass Genya Shinazugawa aus dem Swordsmith Village-Arc in einem kostenlosen Update nach dem Launch als spielbarer Charakter hinzugefügt wird! Weitere Details folgen!

Über Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

Der Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba gibt sein Debüt als virtuelles Brettspiel! Events und Minispiele mit bis zu vier Spielern warten entweder lokal oder online.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! kommt am 26. April 2024 in Amerika und Europa für Nintendo Switch™ auf den Markt. Auf offiziellen SEGA-Accounts auf Twitter, Facebook und Instagram und auf der offizielle Spieleseite gibt es weitere Informationen.

Über SEGA® of America, Inc.

SEGA® of America, Inc. ist der amerikanische Zweig der SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, Japan, einem weltweit führenden Unternehmen der interaktiven Unterhaltung.

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

©DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA SWEEP THE BOARD COMMITTEE

Published by SEGA. SEGA is registered in the U.S. Patent and

Trademark Office. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.