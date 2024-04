It Takes Two: Entwickler verkündet 16 Millionen verkaufte Einheiten

Auf Augenhöhe mit Uncharted 4

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Innerhalb von zwei Jahren konnte sich It Takes Two mehr als 16 Millionen Mal verkaufen. Damit lässt der reine Koop-Titel sogar PlayStation-exklusive Kracher alt aussehen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

It Takes Two ab 15,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie der schwedische Independent-Entwickler Hazelight Studios (Brothers - A Tale of Two Sons) kürzlich über die Social-Media-Plattform X mitteilte, konnte deren aktuell jüngstes Werk It Takes Two (zum Spiele-Check) bis jetzt weltweit mehr als 16 Millionen Mal verkauft werden. Damit hätte sich das Spiel ungefähr genauso oft verkauft wie Naughty Dogs PS4-Hit Uncharted 4 - A Thief's End (im Test: Note 9.5), wenn eben auch mit PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch über gleich sechs Spieleplattformen hinweg. Bereits drei Monate nach der Erstveröffentlichung am 26. März 2021 hatte Hazelight mehr als 2 Millionen verkaufte Einheiten (nur online) verkündet (wir berichteten).

Das Besondere am Verkaufserfolg ist dabei weniger, dass es sich um eine vergleichsweise kleine Produktion eines Indie-Studios handelt – immerhin wurde der Titel als Teil von EAs "Originals"-Programm recht massiv beworben. Bei dem Action-Adventure handelt es sich allerdings um ein reines Koop-Spiel, das nur lokal oder online im Splitscreen-Modus mit einem Partner gespielt werden kann – kaufen muss es aber auch fürs Online-Spiel nur einer davon.

Wieviele Exemplare zum Einstiegspreis verkauft werden konnten und wieviele Spieler erst bei Rabatt-Aktionen zugeschlagen haben, ist nicht bekannt. Hazelight, die zuvor bereits mit A Way Out ein anderes, reines Koop-Spiel veröffentlichten, sagen jedoch selbst, dass lediglich 6 Millionen Verkäufe innerhalb der letzten zwölf Monate zustande kamen. Unklar bleibt allerdings, ob "verkauft" hier nicht eventuell auch die Downloads der Vollversion umfasst, die über EA Play zustande kamen. Nichtdestotrotz klingt die genannte Zahl beeindruckend, nicht nur im Kontrast zu den bereits erwähnten Verkaufszahlen von Uncharted 4 – oder auch zu denen auf PS5, wo bislang Spider-Man 2 mit "nur" etwa 10 Millionen vekauften Exemplaren an der Spitze steht.

Natürlich nutzt Hazelight, deren Kreativ- und Studio-Chef Josef Fares vor einigen Jahren mit einem Stinkefinger bei den The Game Awards für Aufsehen sorgte, die Gelegenheit, auf das nächste Projekt der Schweden aufmerksam zu machen. Um was es sich dabei genau handelt, bleibt vorerst unklar. Die Vermutung, dass es sich um ein weiteres (storylastiges) Koop-Spiel handelt, das erneut von Electronic Arts vermarktet wird, liegt allerdings nahe. Nicht nur, weil das Großraum-Büro von Hazelight von kaum mehr als einer Glaswand von den Räumlichkeiten von Battlefield-Macher EA Dice getrennt wird.

Wer das Spiel noch gar nicht kennt, dem sei die Stunde der Kritiker mit Heinrich und Jörg empfohlen. Oder auch als eher emotionaler Vorgeschmack der gleichnamige Soul-Hit von Marvin Gaye und Kim Weston, den wir gleich unter dieser News für euch eingebunden haben.