PM: Das sind die monatlichen PlayStation Plus Spiele im April 2024 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wirkt Magie, stürzt euch in ein (Block-)Fantasy-Abenteuer und befreit eure dämonischen Brüder mit dem monatlichen Spieleangebot für PlayStation Plus im April. Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Slayer PlayStation Plus-Mitglieder können ab Dienstag, den 2. April, spielen.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Dieser First-Person-Magic-Shooter für einen Spieler erzählt die Geschichte von Jak, der sich einem Orden von Kampfmagiern anschließt, um eine Welt am Rande des Abgrunds zu retten. Magie bildet den Kern sowohl eurer Offensive als auch eurer Verteidigung. Erlebt schnelle, fließende auf Zauberformeln basierende First-Person-Kämpfe. Ihr könnt mehr als 25 Zauberformeln und 80 Talente freischalten und aufrüsten. Es gibt Hunderte Zaubereiaccessoires zu entdecken, mit denen ihr euch ausstatten und die ihr zusammenstellen könnt, um euren Spielstil über drei Zauberkräfte hinweg zu verfeinern und Aveums leistungsstärkster Triarch Magnus zu werden.

Entdeckt die Geheimnisse von Minecraft Legends, einem neuen Action-Strategiespiel. Erkundet ein freundliches Land mit reichhaltigen Ressourcen und einer üppigen Flora und Fauna, das kurz davor steht, zerstört zu werden. Die wütenden Piglins sind da und es liegt an euch, Allianzen mit neuen Freunden und bekannten Monstern zu bilden. Dann führt ihr epische Schlachten gegen die wilden Piglins an, um die Oberwelt zu verteidigen. In heftigen Kämpfen könnt ihr eure Freunde herausfordern oder euch mit ihnen im Online-Spiel für bis zu acht Spieler zusammenschließen,

bei dem ihr euer Dorf verteidigt und eure Einheiten anleitet, um die Siedlungen eurer Gegner zu zerstören.

Bei einem Angriff auf das Schloss des Dämonenkönigs durch eine heldenhafte Bande von Abenteurern wurden alle Bewohner – außer einem – gefangen und inhaftiert. Als niederes Skelett namens Skul müsst ihr jetzt eure dämonischen Brüder retten. Dieser 2D-Action-Plattformer bietet Roguelike-Funktionen mit einer sich ständig verändernden Karte und einem wachsenden Arsenal an Fähigkeiten, die jeweils ihre eigenen, einzigartigen Angriffsreichweiten, Geschwindigkeiten und Kräfte aufweisen. Ihr könnt zwei Typen gleichzeitig verwenden, die zu eurem Spielstil passen, und während des Kampfs wechseln, um die beste Strategie zu finden, um eure Feinde zu besiegen.

Verpasst nicht den kostenlosen legendären Beekeeper Sigma Skin, den legendären Art Deco Symmetra Skin, sieben epische Skins und fünf Battle Pass-Stufensprünge. Dieses Paket ist für eine begrenzte Zeit für alle PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar.

Das Bundle beinhaltet:

— Beekeeper Sigma Legendary Skin

— Art Deco Symmetra Legendary Skin

— Runner Sojourn Epic Skin

— Punker Queen Junker Queen Epic Skin

— Construction Ramattra Epic Skin

— Matsuri Kiriko Epic Skin

— Cassia Lifeweaver Epic Skin

— Amethyst Illari Epic Skin

— Rugby Mauga Epic Skin

— 5x Battle Pass-Stufensprünge

Ihr könnt dieses Bundle zusätzlich zum monatlichen PlayStation Plus-Spieleangebot im PlayStation Store** finden und herunterladen. Ladet euch Overwatch 2 aus dem PlayStation Store herunter, um darauf zuzugreifen. Nach dem Herunterladen sind die Inhalte des Pakets sofort im Spiel verfügbar, unabhängig davon, ob ihr ein neuer oder wiederkehrender Spieler seid.

**Erfordert Overwatch 2. Eine Internetverbindung und eine Mobiltelefonnummer sind erforderlich, und euer Konto muss mit eurem Battle.net-Konto verknüpft sein, um Overwatch spielen zu können. Das Überspringen von Stufen gilt nicht für Battle Pass-Stufen über Stufe 80 und schaltet keine Prestigestufen frei. Alle überschüssigen Sprünge, die ihr über Level 80 hinaus kauft, werden gespeichert und beim Start der folgenden Saison automatisch eingelöst.

EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 und Destiny 2: Witch Queen können bis Montag, den 1. April, zur Spielebibliothek von PlayStation Plus-Mitgliedern hinzugefügt werden.

(PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich)

Laufzeit: April 2024 bis 30. April 2024

Das Finale der UEFA Champions League 2023/24 findet wieder im legendären Wembley-Stadion in London statt. Und IHR könntet unter den Tausenden von begeisterten Fans sitzen, um den Höhepunkt des Fußballturniers zu sehen – dank unseres Wettbewerbs, der exklusiv für PlayStation Plus-Mitglieder* zur Verfügung steht und den ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen dürft.

Der glückliche Gewinner erhält von uns zwei Tickets für das legendäre Mega-Event am Samstag, den 1. Juni, inklusive Anreise und zwei Übernachtungen im Hotel.

Unter den ersten 100 Gewinnern werden einmonatige PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaften verlost.

Um die Chance zu haben, live und vor Ort zu sehen, wie die neuen Champions von Europa gekürt werden, müsst ihr zwischen dem 2. April und dem 6. Mai an diesem spannenden Wettbewerb teilnehmen.

Befolgt einfach diese Schritte. Wir wünschen euch viel Glück. Vielleicht sehen wir euch beim Anpfiff.

— Löst die monatlichen Spiele von April ein: Minecraft Legends, Immortals of Aveum und Skul: The Hero Slayer.

— Spielt mindestens eines der monatlichen Spiele von April.

— Beantwortet eine Reihe von Fragen zu den monatlichen Spielen von April korrekt.

Teilnehmende Länder: Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich