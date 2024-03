PM: The Hexadome: Aristeia Showdown, ein neues Strategiespiel für PC, das von Corvus Bellis erfolgreichem Sci-Fi-Brettspiel Aristeia! inspiriert ist, wird in einem Gameplay-Trailer vorgestellt (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The Hexadome: Aristeia Showdown, ein neues Strategiespiel für PC, das von Corvus Bellis erfolgreichem Sci-Fi-Brettspiel Aristeia! inspiriert ist, wird in einem Gameplay-Trailer vorgestellt

– Noch heute anmelden, um das kompetitive, rundenbasierte Taktikspiel selbst zu erleben – wenn nächsten Monat die geschlossene Betaphase beginnt –

MONTREAL – 27. März 2024 – Blindspot Games, das Indie-Studio, das von erfahrenen Entwicklern von taktischen Online-Multiplayer-Titeln wie Blood Bowl und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gegründet wurde, veröffentlichte heute den offiziellen Gameplay-Trailer zu seinem kommenden rundenbasierten Strategiespiel The Hexadome: Aristeia Showdown. Es handelt sich um einen Titel, der im Infinity-Universe stattfindet und auf dem erfolgreichen Sci-Fi-Brettspiel Aristeia! Von Corvus Belli basiert! Spieler und Spielerinnen führen einen Trupp von vier Champions mit einzigartigen Fähigkeiten und Synergien in dieses taktisches 1v1-Action-Spektakel.

Gameplay-Enthüllungstrailer:

Blindspot Games hat außerdem bekannt gegeben, dass The Hexadome: Aristeia Showdowns erster geschlossener Betatest vom 4. bis 9. April auf Steam laufen wird und Teil des TurnBasedThursdayFest sein wird, einer Feier der rundenbasierten Spiele, die zur gleichen Zeit stattfindet. Ab heute können sich Spieler für die Beta auf der Steam-Seite des Spiels unter „Am Spieltest von The Hexadome: Playtest teilnehmen“ anmelden. Per einfachem Klick lässt sich der Zugang zur Beta beantragen, die dann nächste Woche beginnt.

The Hexadome: Aristeia Showdown basiert auf Aristeia!, dem brutalen Sportshow-Brettspiel, das im Infinity-Universe von Corvus Belli spielt. In der beliebtesten Unterhaltungssendung der Galaxis kämpfen mächtige Sci-Fi-Gladiatoren mit scharfen Waffen um die Gunst der Fans, um Geld und natürlich um den Sieg.

Spieler wählen ihre Champions und kämpfen in gnadenlosen, rundenbasierten 1v1-Matches. Sie positionieren die Kämpfer strategisch in der Arena, schaffen Synergien und bieten dem Publikum eine epische Show. Außerdem schaltet man ultimativen Angriffe frei, manipuliert den Verlauf des Spiels zu seinem Vorteil und dominiert damit den Hexadome!

Die Features:

Spieler können sich für The Hexadome: Aristeia Showdown noch heute für die geschlossene Beta anmelden, die vom 4. bis 9. April auf Steam stattfinden wird. Auf www.blindspot-games.com gibt weitere Informationen zum Spiel. Außerdem kann man sich über Neuigkeiten informieren, in dem man dem offiziellen Discord beitreten oder sich hier in die Mailingliste eintragen.

The Hexadome: Aristeia Showdown wird voraussichtlich im Sommer in den Steam Early Access aufgenommen.

Über Blindspot Games

Blindspot Games ist ein brandneues, unabhängiges Studio, dessen Ziel es ist, mit einem kleinen Team, in dem jedes Mitglied einen direkten Einfluss auf die Qualität seiner Projekte hat, qualitativ hochwertige Spiele zu entwickeln. Das in Montreal ansässige und von Branchenveteranen gegründete 15-köpfige Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Taktik- und Multiplayer-Spielen und hat einen gemeinsamen Wert: Es ist möglich, gute Spiele in einer 4-Tage-Arbeitswoche ohne Zeitdruck zu entwickeln. Blindspot Games lässt die Community gerne an ihrer Entwicklungsreise teilhaben. Egal, ob man ein aufstrebender Entwickler oder ein Fan von taktischen Spielen ist, man kann sich direkt mit dem Entwicklerteam hier auf Discord unterhalten.

Über Aristeia! Core-Box

Aristeia! ist ein MOBA-artiges Brettspiel von Corvus Belli, bei dem zwei Spieler in die Rolle eines Wettkampf-Team-Managers in der größten visuellen Show der menschlichen Sphäre schlüpfen können. Das Spiel wird in einer Grundbox geliefert, die alles enthält, was zum Spielen notwendig ist: Acht Charakterfiguren mit ihren exklusiven Karten, acht Initiative-Karten, 52 Taktik-Karten, drei Broschüren (Zugangsleitfaden zu Human Sphere, Spielanleitung und Referenzleitfaden), ein wendbares Spielbrett (The Hexadome), Würfel, Spielsteine und Token.