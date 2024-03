PM: Das neueste Update für No Man‘s Sky fügt Schiffsanpassung, ein neues Gildensystem, eine Überarbeitung der Raumstation und vieles mehr hinzu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

die jede Menge neue Inhalte mit sich gebracht hat. Es ist unglaublich, zu sehen, wie neue Spieler gesammelte acht Jahre an Updates seit der Veröffentlichung erleben können.

Heute (am 27. März) veröffentlichen wir unser 27. großes Update – Orbital –, und es ist wirklich riesig!

Mit dem Orbital-Update werden die Raumstationen komplett überarbeitet. Bisher waren sie wahrscheinlich der einzige Teil von No Man‘s Sky, der nicht prozedural generiert wurde. Verbesserungen der Engine haben es uns ermöglicht, riesige Innen- und Außenräume mit verbesserten Reflexionen und metallischen Oberflächen zu erschaffen.

Die Außenbereiche der Raumstation haben eine nie da gewesene Größe und sind äußerst abwechslungsreich.

Die Innenbereiche der Stationen wurden umgestaltet und sind nun riesig, prozedural generiert und unglaublich vielfältig. Mit neuen Läden, Gameplay und Aktivitäten sind die Stationen jetzt individuell an das jeweilige System, Volk und die Region angepasst.

Die Stationen enthalten auch das vielleicht meistgewünschte Feature aller Zeiten! Mit einem Schiffseditor können die Spieler ihre Schiffe anpassen und sogar nie zuvor gesehene Raumschifftypen erstellen.

Wir hatten zuvor keine Anpassungsmöglichkeiten eingeführt, weil sich viele Spieler gerne auf die Suche nach einem perfekten Schiff begeben, das es bereits zu kaufen gibt. Um dem Erkundungsdrang bei der Anpassung des Schiffes gerecht zu werden, sammeln und handeln die Reisenden Teile für ihr Schiff und bergen die besten Komponenten aus Wracks und Ruinen.

Außerdem führen wir ein neues Gildensystem ein, das den Beitritt zu Gilden und die Verbesserung des Rufs zu einem viel größeren Bestandteil des Spiels macht. Besucht neue Gildengesandte in Raumstationen, um Vorräte und seltene Gegenstände zu erhalten, oder spendet, um euren Ruf zu verbessern.

In No Man‘s Sky könnt ihr einen Frachter besitzen und sogar eine Fregattenflotte aufbauen. Jetzt könnt ihr diese Fregattenflotte auf Auswärtsmissionen schicken, wo ihr als Fregattenkapitäne waghalsige Rettungsaktionen durchführen könnt, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet. Spieler können eure Kampfflotte angreifen, zu Schlachten teleportieren und eure Angreifer bekämpfen.

Das Orbital-Update gestaltet das Innere und Äußere von Raumstationen um, fügt Schiffsanpassung, ein neues Gildensystem, Engine-Verbesserungen, eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche und vieles mehr hinzu. Es handelt sich um ein riesiges Update mit neuen Funktionen, die schon lange auf der Wunschliste der Spieler standen. Wir haben dieses Jahr noch viel mehr geplant, denn unsere Reise ist noch nicht zu Ende.

Diese und viele weitere Neuerungen und Komfortverbesserungen erwarten die PlayStation-Spieler, wenn sie noch heute das Orbital-Update für No Man‘s Sky herunterladen.

Unsere Reise geht weiter.