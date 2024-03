PM: Gran Turismo 7 Update 1.44 bringt 3 neue Autos, ein zusätzliches Café-Menü, 3 World Circuit Events und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gran Turismo-Spieler! Freut euch diesen Monat auf viele neue aufregende Updates, darunter die Rückkehr des legendären Toyota GT-One (TS020) ’99 zu Gran Turismo! Das neue GT-Café-Menü, 3 neue World Circuit Events und der zeitlich begrenzte GT-Auto-Lackierungseditor wird euch diesen Monat mit Sicherheit dazu bringen, Rennen zu fahren.

Update 1.44* für Gran Turismo 7 ist ab Donnerstag, 28. März um 7:00 Uhr MEZ verfügbar. Lest weiter für mehr Details.

*Für die Aktualisierung sind eine Internetverbindung und das Spiel Gran Turismo 7 erforderlich.

(Kann bei Brand Central erworben werden)

Die 2. Generation des Straßensportwagens von Audi, der den Namen des Le-Mans-Gewinners R8 trägt.

Ursprünglich ein Le-Mans-Prototyp-Rennwagen, wurden der Name und die Technologie des „R8“ übernommen, um den R8-Straßenwagen zu schaffen, der 2006 auf den Markt kam. Das Auto stieß weltweit auf kritischen Beifall und 2016 wurde ein Modell der zweiten Generation eingeführt. Während dieses neue Modell die Schlüsselkonzepte des Fahrzeugs beibehält, verwendet es neue Versionen des leichten Audi Space Frame aus Leichtbaumaterialien und ihr permanentes Allradantriebssystem „quattro“.

Ästhetisch ähnelt er in vielerlei Hinsicht seinem Vorgänger, doch fast alle Außendetails sind völlig anders. Als Nachfolger des Vorgängermodells handelt es sich beim Antrieb um einen 5,2-Liter-V10-Saugmotor. Allerdings leistet bereits das neue Basismodell R8 532,5 PS, was einer Steigerung von 14,8 PS gegenüber dem Vorgänger entspricht. Die neue Modellreihe umfasst auch das Hochleistungsmodell „R8 V10 Plus“, das den gleichen Motor auf bis zu 601,6 PS steigert und serienmäßig über einen festen Heckflügel und ein mechanisches LSD verfügt.

(Kann bei Brand Central erworben werden)

Lamborghinis Antwort auf den weltweiten SUV-Boom.

Der Urus wurde 2018 als Reaktion auf den weltweiten SUV-Boom eingeführt und ist ein „Super-SUV“ des renommierten Supersportwagenherstellers Lamborghini. Mit scharfen Linien und einem kantigen Design ähnlich den Mittelschiffmodellen der gleichen Lamborghini-Generation basiert das Auto auf einer speziell abgestimmten Version der Plattform, die auch bei anderen Full-Size-SUVs des Volkswagen-Konzerns zum Einsatz kommt. Vorne ist ein 4-Liter-Twin-Turbo-V8 montiert, der erste Motor mit Zwangsansaugung in einem Lamborghini, der 641 PS und 86,68 kgfm leistet. Der Antriebsstrang ist ein permanenter Allradantrieb mit standardmäßiger 40:60-Verteilung von vorne nach hinten, die je nach Situation von 70:30 bis 13:87 angepasst werden kann.

Darüber hinaus verfügt das Auto über eine adaptive Luftfederung, Hinterradlenkung und Torque Vectoring, um das Handling und die Kurvenleistung zu bieten, die einem Super-SUV angemessen sind. Es verfügt außerdem über optionale Fahrmodi für Gelände- und Wüstenfahrten. Seine Fähigkeit, in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, in 12,8 Sekunden von 0 auf 200 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h machten ihn bei seinem Debüt seinem Titel als schnellster SUV der Welt wirklich würdig.

(Kann bei Legend Cars erworben werden)

Der Toyota-Langstreckenrennwagen, der 1999 in Le Mans einen Klassensieg errang.

Anfang der 1990er-Jahre wollte Toyota mit seinem Gruppe-C-Rennwagen TS010 die 24 Stunden von Le Mans gewinnen. Es folgten mehrere erfolglose Jahre, doch in der Saison 1998 kehrte das Unternehmen mit dem Toyota GT-One (TS020) zurück. Während seiner Gruppe-C-Renntage entwickelte Toyota seine Rennwagen fast ausschließlich in Japan. Sie würden jedoch ihre Pläne ändern und dieses Projekt der Gruppe anvertrauen, die für ihre Aktivitäten in der Rallye-Weltmeisterschaft verantwortlich ist, dem in Deutschland ansässigen TTE (Toyota Team Europe), um erneut den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans zu erringen.

Das neue Le-Mans-Auto, der GT-One, wurde von Andre De Cortanze entworfen, einem Rennwagendesign-Genie mit einer brillanten Erfolgsbilanz bei Top-Motorsportrennen wie der Formel 1, Le Mans und der WRC. De Cortanze entwarf den Peugeot 905B, das erste Peugeot-Auto der Gruppe C, das 1992 und 1993 den Sieg in Le Mans errang, und integrierte die neueste F1-Technologie in das Design des GT-One Le Mans-Autos. Seine Monocoque-Karosserie aus Carbon-Verbundwerkstoff wurde für aerodynamische Leistung entwickelt und war mit dem gleichen 3,6-l-V8 mit zwei Turboladern ausgestattet, der während der Gruppe-C-Zeit des Unternehmens entwickelt wurde. Die Aufhängung hatte vorne und hinten sehr lange Arme, was eine ideale Aufhängungsgeometrie ermöglichte.

Das folgende Menü wurde zum Abschnitt „Extramenüs“ hinzugefügt:

Die folgenden neuen Events wurden zu „World Circuits“ hinzugefügt:

Die offiziellen Aufkleber der TV-Animationsserie „Highspeed Étoile“ sind für begrenzte Zeit erhältlich.

Für begrenzte Zeit werden in den voreingestellten Aufklebern des Livery Editors 26 Aufkleber, darunter 8 Titellogos und 18 Hauptcharakteraufkleber, thematisch zum japanischen TV-Anime „Highspeed Étoile“ bereitgestellt. (*) Die Original-TV-Animation „Highspeed Étoile“, die eine Welt des Motorsports in naher Zukunft darstellt, soll ab April 2024 in Japan ausgestrahlt werden. Informationen zum Verfügbarkeitszeitraum werden wir zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren.

Fukushima wurde als vorgestellte Kuration in Scapes hinzugefügt