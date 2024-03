Sand Land: Neues Gebiet Forest Land samt neuer Charaktere vorgestellt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Publisher Bandai Namco und der in Tokio ansässige Entwickler ILCA (One Piece Odyssey, Pokémon - Leuchtende Perle und Strahlender Diamant) haben mit einem neuen Trailer zu Sand Land das Gebiet Forest Land (Nation Waldland) und deren Bewohner vorgestellt. Protagonist und "Teufelsbraten" Beelzebub bekommt es dort mit der genauso kindlichen wie unerbitterlich militaristischen Muniel (aus den himmlischen Landen) zu tun, die sich als Heldin und Anführerin der riesigen Armee des Waldlandes begreift und gemeinsam mit den Generälen Bread, Rosetta, Krowa und Epi das Sandland bedroht und auf der Suche nach der seltenen und gefährlichen Ressource Aquanium ist.

Das unten eingebundene Video ist gut zwei Minuten lang, zeigt das üppige Grün von Waldland, führt neue Charaktere auf Seiten des (Anti)-Helden und der Gegner ein, zeigt diverse Dialoge und Kämpfe mit Panzern und Mechs sowie direkte Prügeleinlagen. Das gezeigte Gameplay macht deutlich, dass das während des Summer Game Fest 2023 vorgestellte Action-RPG weit mehr zu bieten hat, als bisher öffentlich gemacht. Jörg Langer hatte das Spiel zuletzt auf der Tokyo Game Show 2023 angespielt.

Sand Land basiert auf den Geschichten und Figuren des legendären Charakterdesigners, Drehbuchautors und Mangaka Akira Toriyama, der erst vor knapp vier Wochen, am 1. März 2024 im Alter von 68 Jahren in Japan verstorben ist. Der Dragon Ball-Erfinder und Chrono Trigger-Designer hatte zu Sand Land bereits eine Manga- sowie Anime-Serie veröffentlicht und war an der Produktion des Action-RPGs beteiligt. Sand Land soll laut Bandai Namco am 26. April 2024 für PC, PS4, PS5, XOne und XSeries erscheinen.